Fallece INFLUENCER tras chocar su auto contra un muro de contención: Esto se sabe

Lamentable. Se confirmó la muerte de un querido influencer tras protagonizar un aparatoso accidente al perder el control de su vehículo y estrellarse contra el muro de contención en una autopista.

Influencer chocó su auto: Bajo investigación

De acuerdo a los primeros reportes, un fatídico accidente se registró en la autopista A6b, que conecta París con Lyon, cuando, Young Melvyn, el creador de contenido conocido en redes sociales como '4melvn', perdió el control de su automóvil e impactó contra el muro de contención en una vía rápida que conecta con la capital francesa.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. del último lunes y, al tener conocimiento de ello, un grupo de paramédicos y equipos de emergencia acudieron para atender a quienes resultaron heridos por el impacto. Sin embargo, lamentablemente, se reportó que el joven influencer, de solo 22 años de edad, perdió la vida por el impacto contra el muro.

El servicio de bomberos y rescate de Essonne informó a 'Le Parisien' que todos los carriles de la autopista estaban cerrados mientras los bomberos se desplazaban al lugar del accidente. Asimismo, las autoridades reportaron que se abrió una investigación para determinar las causas exactas de la muerte y comprender mejor las circunstancias del incidente que cobró la vida de Melvyn, que contaba con más de 67 mil seguidores en TikTok, donde era conocido por su contenido de comedia y estilo de vida.

Amigos y seguidores le dan el último adiós

Después de su muerte, la familia de Melvyn creó una campaña de recaudación de fondos online para reunir dinero y compensar los costes de su funeral, que hasta el 25 de febrero había recaudado más de 2.100 euros, según 'People'. Asimismo, se dio a conocer, en una publicación posterior al accidente automovilístico, que Dayzi, creadora de contenido y amiga de Melyvn, habló sobre la tragedia.

"Creo que nos ha afectado mucho a todos en nuestro grupo de amigos, porque era una persona amable y honesta", dijo la estrella de internet en un emotivo video. "Personalmente, todavía me cuesta mucho procesarlo porque se suponía que nos veríamos durante las fiestas", agregó.

Otros mensajes de despedida y para darle el último adiós no tardaron en aparecer en redes sociales. "Gracias por tu alegría, nunca te olvidaremos", "Tu energía era única, descansa en paz", expresaron algunos de sus seguidores.

¿Quién fue Young Melvyn?

Young Melvyn construyó su comunidad gracias a videos enfocados en música, moda y estilo de vida. Compartía tendencias juveniles, consejos de imagen y momentos de su rutina con un tono cercano y espontáneo en sus redes sociales, ganándose así a su comunidad hasta posicionarse como una figura emergente dentro del entorno digital francés y también a ganar audiencia en otros países.

Es así que, al tener conocimiento de la lamentable muerte del joven influencer francés al perder el control de su vehículo y chocar contra un muro de contención en la madrugada del 23 de febrero, sus seguidores y amigos le dieron el último adiós.