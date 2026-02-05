¡Escándalo en Hospital de Ventanilla! Médicos abandonaron a pacientes durante su guardia para ir a discoteca

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un reciente informe de la Contraloría ha permitido detectar el abandono de tres médicos del Hospital de Ventanilla en pleno horario laboral. Además de este documento, unas imágenes filtradas en redes sociales permitieron confirmar esta falta grave ocurrida el pasado 6 de diciembre del 2025 dentro del área de emergencia de ginecología.

Médicos abandonan guarda para irse a discoteca

Las cámaras de seguridad del nosocomio captaron el preciso momento en que estos tres médicos dejaron las instalaciones del centro de salud sin motivo alguno. Caminan con dirección desconocida hasta quedar fuera de la toma.

Sin embargo, el informe de la Contraloría confirma que José Alonso Jara Andavisa, Dante Manrique De Lara y Piedad Guerra Valverde terminaron en una discoteca de la zona bailando durante más de cuatro horas sin importarles estar con su uniforme de faena.

Durante todo este tiempo, el ginecólogo, el interno y la residente abandonaron el área de ginecología y obstetricia del Hospital de Ventanilla dejando a un solo personal para atender a todos los pacientes que llegaron durante la noche del sábado 6 de diciembre.

Para colmo de males, la la jefa de turno, quien debía supervisar la asistencia de los médicos, Milagros Gallegos Cornejo, tampoco estuvo presente agravando aún más la situación. Por ello, pacientes de este centro de salud exigieron que los involucrados en este escándalo sean separados.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Un verdadero escándalo fue protagonizado por tres médicos del hospital de Ventanilla: el 6 de diciembre del año pasado abandonaron el nosocomio en pleno horario laboral, para posteriormente acudir a una discoteca.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/UYaJMThpfp — Exitosa Noticias (@exitosape) February 5, 2026

Defensoría llega a Hospital de Ventanilla

Exitosa pudo conversar con una de las pacientes de este Hospital quien se mostró realmente indignada ya que acudió el día de los hechos con su hija para poder atenderla de una dolencia. Lamentablemente, grande fue su sorpresas cuando le indicaron que no contaban con el personal necesario para hacerse cargo de la atención.

Otra ciudadana lamentó el hecho y exigió a las autoridades del Ministerio de Salud que hagan las averiguaciones correspondientes y, de ser el caso, separarlos de sus cargos. Además, Exitosa pudo constatar que agentes de la Defensoría del Pueblo ingresaron a las instalaciones del Hospital de Ventanilla para realizar las investigaciones de rigor.

Según se pudo conocer, a los tres médicos se les abriría un proceso disciplinario para conocer sus descargos, aunque el mismo terminaría con su despido definitivo.

En resumen, tres especialistas del Hospital de Ventanilla abandonaron su guardia para irse a bailar a una discoteca en pleno horario laboral. El hecho pudo ser detectado gracias a un informe de la Contraloría.