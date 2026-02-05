Tragedia en el Rímac: Un motociclista pierde la vida tras aparatoso despiste y posterior colisión en la avenida Tacna

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un motociclista que se encontraba desplazándose por el distrito de el Rímac perdió la vida tras sufrir un aparatoso despiste e impactar contra barreras plásticas instaladas en la avenida Prolongación Tacna.

Violento despiste en el distrito de el Rímac

En horas de la madrugada, un hombre que iba a bordo de su motocicleta sufrió un aparatoso accidente de tránsito, en la mencionada jurisdicción limeña, específicamente en el cruce de la avenida Tacna con la avenida Guardia Republicana.

De acuerdo a información preliminar, el conductor perdió el control de su vehículo y terminó de impactar contra un separador de arena de la vía exclusiva para corredores de transporte público. El cuerpo de la víctima salió despedido varios metros y quedó tendido sobre la calzada.

Según información vertida por la Policía Nacional del Perú (PNP) la víctima murió en el instante debido a que el choque fue de gravedad. Además, los testigos de este lamentable hecho apuntan a que el motociclista habría estado manejando a excesiva velocidad razón por la cual ocasionó dicho evento.

"Esperamos unos diez minutos, comenzamos a llamar la ambulancia, todo eso. Y llegó a los quince minutos la ambulancia, pero cuando ya le tomaron el pulso, ya habían dicho que había fallecido", manifestó una de las personas que presenció el fatal hecho.

Cabe señalar que, si bien transeúntes que se encontraban en la zona intentaron brindarle auxilio, se llegaron a percatar que el hombre yacía sin signos vitales, cuya identidad permanece en reserva. Hasta la escena del grave acontecimiento, se apersonaron efectivos de la PNP a fin de facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística.

Avanzan las investigaciones para esclarecer accidente

Además, acudieron hasta el lugar de los hechos personal de la Unidad de Tránsito de la Policía, quienes tras iniciar las pericias técnicas observó que la motocicleta no presentaba daños estructurales severos, detalle que será fundamental para las diligencias correspondientes.

Con el objetivo de estimar la velocidad con la cual el occiso habría conducido el vehículo menor, las autoridades realizaron mediciones de la distancia entre el punto del accidente hasta el lugar donde quedó el cadáver del joven motociclista.

Como vemos, en una fatídica madrugada, un motociclista que se desplazaba por el distrito de el Rímac perdió el control de su vehículo y terminó por colisionar contra una barrera plástica instalada en la avenida Prolongación Tacna. Debido a la gravedad del choque murió en el acto.