Hospital Almenara: EsSalud desmiente falta de medicinas y habilita nueva área para pacientes con cáncer

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la denuncia de pacientes oncológicos del Hospital Rebagliati sobre la falta de medicinas y equipos para sus tratamientos, EsSalud desmintió un desabastecimiento y anunció que habilitará un nuevo ambiente para ellos.

Red Almenara de EsSalud habilitará nueva área de hospitalización

Mediante un comunicado, la Red Prestacional Almenara se refirió a los reclamos de los padres de niños hospitalizados en el Servicio de Hemato Oncología del Hospital Guillermo Almenara, y aseguraron que han escuchado sus reclamos.

"Se está habilitando un ambiente de la antigua emergencia para que sea utilizado de manera temporal como área de hospitalización, y poder brindar la atención solicitada", afirmaron.

Asimismo, descartaron que el nosocomio esté en una situación de desabastecimiento de medicinas y que, en caso sea así, se asegurarán de realizar los procedimientos inmediatos de compra para garantizar la continuidad de los tratamientos.

"El Hospital Almenara cuenta con los fármacos necesarios para los protocolos de tratamiento vigentes. Si faltasen de manera específica, se activan de inmediato los mecanismos de compra directa, a fin de evitar cualquier interrupción en la atención de los pacientes", agregaron.

La Red Prestacional Almenara de EsSalud expresó su "comprensión por la angustia" de los padres y reafirmó su compromiso de brindar una atención médica "segura de calidad y con calidez humana, especialmente a los niños que requieren cuidados especializados".

Otra situación preocupante en el Hospital Rebagliati

El desabastecimiento de medicamentos y la falta de equipos para tratar enfermedades oncológicas persiste en el Hospital Edgardo Rebagliati. Esta situación ha generado malestar, preocupación e incomodidad en los pacientes con cáncer.

Un equipo de Exitosa recogió los testimonios de las personas que acuden a este hospital limeño para realizar sus tratamientos para batallar contra el cáncer, pero la situación que viven hoy es perjudicila para ello, razón por la cual genera en estas un malestar e indignación.

"Ya van a ser tres meses y el aparato de radioterapia que supuestamente debe ser continuo no está listo. Acabo de salir de ahí y no, en dos o tres semanas todavía ¿qué está pasando? Eso es contraproducente con los pacientes porque puede revertir la enfermedad. Hay medicamentos que cuando uno va a la farmacia no hay", manifestó una paciente.

