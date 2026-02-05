Caso Chifagate: Comisión de Fiscalización cita a Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong por reuniones con José Jerí

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República cita a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong a una sesión extraordinaria para informar sobre las reuniones extraoficiales con el presidente de la República, José Jerí. La cita está programada para el próximo miércoles 11 de febrero.

Congreso cita a Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, realizó la invitación a los empresarios chinos, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, a la décima quinta sesión extraordinaria programada para el miércoles 11 de febrero de 2026 a las 2:00 de la tarde a la sala 1, Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Las cartas, con fecha 4 de febrero, dirigidas a los empresarios, respectivamente, expone que la sesión busca obtener la versión de los empresarios chinos sobre la reunión con el presidente de la República, José Jerí.

"La finalidad de esta invitación es para conocer la versión de primera fuente sobre los hechos propalados a través de medios de prensa a consecuencia de una reunión informal", precisó.

¿Qué temas se tratarán en la sesión?

La citación de ambos empresarios chinos responde a su vinculación con las reuniones no oficiales con el jefe de Estado. Así, se busca la participación de ambas personas citadas para que respondan interrogantes por el caso 'Chifagate'.

En el caso del empresario Ji Wu Xiadong entre los temas a tratar se encuentran: desde cuándo y el contexto en que conoce a José Jerí, si las reuniones fueron gestionadas a través de canales oficiales, los temas principales tratados en las reuniones que sostuvo en Palacio de Gobierno y corroborar si en la reunión en el chifa, del 26 de diciembre del 2025, era quien apoyaba en servir la comida y si se trató sobre su situación jurídica actual.

Entre otros de los puntos a tratar se encuentran: el rol empresarial en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano, informar si el presidente Jerí tenía interés en particular en los rubros de los empresarios chinos, si se redactaron documentos con compromisos asumidos, el grado de relación entre los empresarios chinos.

