Reaparece 'El Monstruo': Se rió y bostezó al oír sus mensajes extorsivos durante audiencia

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

¡Sin ningún remordimiento! Tras ser extraditado al Perú y recluido en la Base Naval del Callao, el criminal Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', reapareció ante cámaras mostrándose sonriente y burlesco en la audiencia de prisión preventiva en su contra.

Erick Moreno se burló de sus propios mensajes extorsivos

Este jueves 5 de febrero, el líder de 'Los Injertos del Cono Norte' volvió a presentarse en la sesión tras la suspensión de la mencionada audiencia el día anterior debido a la ausencia de uno de sus abogados.

Mientras el fiscal a cargo leía los mensajes extorsivos que enviaba a sus víctimas, Moreno Hernández atinó a reírse, sonreír y hasta bostezar por momentos, aparentemente, restando importancia a la gravedad de sus crímenes.

En otras oportunidades, se le veía susurrarle al oído a uno de sus abogados, en aparente coordinación en plena audiencia.

El juez Roberth Rimachi Pilco escuchó los elementos de convicción contra 'El Monstruo', como mensajes extorsivos dirigidos a transportistas, así como llamadas entre el delincuente e integrantes de su banda criminal, donde se le escuchaba coordinar atentados.

Según la defensa legal de Moreno, estas comunicaciones extorsivas no fueron realizadas por su defendido, sino por terceras personas.

Brazo armado de 'El Monstruo' fue capturado

Tras un operativo, la PNP capturó a un presunto integrante de 'Los Injertos del Norte', organización criminal liderada por Erick Moreno, alias 'El Monstruo'. El sujeto habría participado en caso de sicariato coordinado por su cabecilla.

Se trata de Estefano Robles Reynoso, alias 'Nano', quien de acuerdo a información de las autoridades estaría implicado en hechos extorsivos y de cobro de cupos en Lima Norte.

Esta intervención fue confirmada por el general de la PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, quien mediante una conferencia de prensa brindó mayores detalles de esta nueva acción policial contra la delincuencia que viene azotando a diversas zonas del país.

"La captura de un ciudadano peruano quien ha sido intervenido en el transcurso de las horas como mérito de una resolución judicial. Había participado bajo lasm órdenes de este irrecuperable y ya puesto a buen recaudo por la justicia peruana con el apoyo de la justicia paraguaya 'El Monstruo'", manifestó el alto mando de la Policía.

Es en ese contexto que se suspendió la audiencia de prisión preventiva contra 'El Monstruo', por lo que el Ministerio Público advirtió posibles maniobras dilatorias por parte de la defensa de Erick Moreno.