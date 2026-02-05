"Pa Jerín y sus waykis" se impone en el Carnaval Ayacuchano con dura sátira al presidente José Jerí por caso ChifaGate

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de música, comparsas y fiesta, "Pa Jerín y sus waykis" terminó robándose el show en el Carnaval Ayacuchano 2026 al retratar al presidente José Jerí y al caso ChifaGate desde una mirada artística que mezcla burla, denuncia y memoria colectiva, convirtiendo la celebración en un potente espacio de crítica pública.

Escándalo hecho máscara

La escena se dio durante el concurso de máscaras del Carnaval Ayacuchano, un espacio que cada año se convierte en vitrina de sátira política.

Esta vez, la obra ganadora fue "Pa Jerín y sus waykis", elaborada por la artista ayacuchana Elizabeth Ayala Rodríguez, quien explicó que la pieza nace directamente de la indignación social frente a la actual coyuntura. Tras recibir el reconocimiento, la artista explicó el trasfondo de su trabajo:

"Es la preocupación que muchos tenemos frente a nuestros personajes políticos y cómo ejercen su autoridad, generando zozobra en la población. Dina Boluarte generó una crisis política que terminó con la vida de muchos hermanos del sur, como ocurrió el 15 de diciembre en Ayacucho", señaló en declaraciones a La República.

Obra "Pa Jerín y sus Waykis" fue premiada como la ganadora del concurso de máscaras por el Carnaval Ayacuchano 2026. Siempre un espacio de crítica y sátira política. Se impuso sobre otras que también representaban al presidente José Jerí, Keiko Fujimori, López Aliaga y más. pic.twitter.com/1G2F2LhEuo — Estación Wari (@Estacion_Wari) February 5, 2026

A diferencia de otros años, donde las máscaras apuntaron a la crisis tras las protestas, en esta edición la sátira se centra directamente en el presidente José Jerí, mientras Dina Boluarte y el gobernador regional Wilfredo Oscorima aparecen como figuras simbólicas que rodean el poder.

El mensaje detrás del caso ChifaGate

Uno de los elementos que más llamó la atención del público fue la referencia directa al denominado caso ChifaGate. La artista explicó con detalle la construcción simbólica de la pieza.

"José Jerí se reúne con un cuestionado empresario chino a altas horas de la noche en un chifa. Por eso en la máscara lo vemos comiendo arroz chaufa. Al gobernador regional (Oscorima), amigo político de Dina (Boluarte) y también investigado, lo incorporamos como parte de ese mismo pacto. Estos hechos no pasan desapercibidos para el pueblo", sostuvo Ayala.

La máscara muestra como figura central una versión caricaturizada del presidente José Jerí. En la zona nasal aparece el empresario Zhihua Yang, vinculado públicamente al caso ChifaGate, alimentando al mandatario con un plato de arroz chaufa.

Sobre la cabeza se observan representaciones de Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima, a modo de cuernos, como símbolos del poder político que lo rodea.

La obra fue elaborada íntegramente con materiales reciclados y mantiene su función tradicional: los ojos funcionan como visor para ser utilizada durante las celebraciones.

José Jerí "debe irse de Palacio"

En un contexto marcado por cuestionamientos al presidente José Jerí, la artista fue aún más directa al referirse al escenario político que rodea su obra.

"Es un vendido. Debe irse de Palacio. Demuestra que cualquiera puede llegar a trabajar para el Estado sin ser necesariamente capacitado, a cambio de visitas nocturnas. Ya nos sentimos decepcionados de la política", expresó.

Carnaval Ayacuchano 2026

Las celebraciones del Carnaval Ayacuchano se desarrollarán este año entre el 14 y el 18 de febrero, periodo en el que la máscara ganadora recorrerá las rutas festivas junto a las comparsas.

Sobre el sentido histórico de esta tradición, Ayala recordó que el carnaval no solo es fiesta: "La celebración surge por la floración de los cultivos en las zonas andinas, pero también es un momento en el que las personas pueden elevar su voz a través del arte. Usamos la sátira para reclamar frente a situaciones que consideramos injustas".

Así, en el Carnaval Ayacuchano 2026, la máscara "Pa Jerín y sus waykis" terminó convirtiéndose en la representación más comentada de la fiesta al retratar al presidente José Jerí y al caso ChifaGate desde la sátira, la memoria y la crítica social.