Tarata: Manifestantes bloquean de manera temporal acceso al penal de Challapalca

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Pobladores de la región Tacna este 4 de febrero realizaron una movilización en rechazo al funcionamiento del penal de Challapalca. La jornada de protesta incluyó la suspensión de actividades comerciales, la paralización del transporte público en Tacna y el bloqueo temporal de los accesos al establecimiento penitenciario de Challapalca en Tarata. Mientras que la Policía Nacional desplegó un fuerte resguardo en las principales puntos de concentración de protestantes.

Marcha hacia el penal de Challapalca

Pobladores de Tarata, Susapaya, Ticaco y la comunidad de Capaso de la región Puno llegaron en marcha hasta las afueras del penal de Challapalca, donde se concentraron cerca de 200 personas. En el interior del recinto, se desplegó un contingente de efectivos policiales.

Alrededor del mediodía, los manifestantes realizaron un plantón y bloquearon de manera temporal el acceso al establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Denunciaron que el penal de Challapalca genera contaminación mediante residuos líquidos que se trasladan hacia la cuenca alta del río Maure, afectando la flora, fauna y los medios de subsistencia de las comunidades.

Alcalde de Tarata exige cierre del penal

El alcalde provincial de Tarata, Kenny Menéndez Copaja respaldó la protesta regional y cuestionó la falta de respuesta del Gobierno Central. "Sí, el día de hoy estamos acatando el paro regional. Estamos en nuestra jurisdicción y estamos pidiendo explicaciones, ya que nadie del Gobierno nos ha dado respuestas directas", declaró.

La autoridad edil indicó que la municipalidad de Tarata ha enviado diversos oficios a la Presidencia, al Ministerio de Justicia y a otras instancias, sin obtener respuesta. "Venimos a exigir el cierre del penal de Challapalca, no más reos y no más contaminación del río Maure", afirmó.

Contra inseguridad ciudadana y contaminación del río Maure

Denuncias por contaminación del río Maure

Menéndez Copaja también denunció una grave desigualdad en el acceso a servicios básicos. "No es posible que el penal tenga agua, luz, desagüe e internet, mientras nuestra población aledaña no tiene nada de eso", sostuvo, señalando una situación de injusticia histórica.

Por su parte, el alcalde del centro poblado Maure Kallapuma, Sabino Condori Mamani, alertó sobre los impactos ambientales. "Antes había truchas, ranas y peces; ahora ya no hay nada. La contaminación del penal ha matado nuestra fauna y está afectando también a nuestras alpacas", denunció.

Anuncian más protestas

Condori Mamani advirtió que la protesta es solo el inicio. "Si el gobierno no soluciona este problema, la huelga continúa. Ya basta de tanta contaminación", afirmó.

Los manifestantes reiteraron su rechazo frente a la contaminación, que según indican pone en riesgo la vida y el futuro de las comunidades altoandinas.