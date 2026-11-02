Lima se blinda: Gobierno instala 12 geomallas para contener deslizamientos ante el fenómeno El Niño

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo instalará 12 geomallas en 10 quebradas de Lima para contener rocas y materiales arrastrados por posibles deslizamientos. Hasta el momento, cinco estructuras ya fueron colocadas como parte de la respuesta ante las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Instalación de las geomallas

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que las geomallas fueron halladas en un almacén y que, por disposición de la presidenta Keiko Fujimori, se inició rápidamente su instalación. El objetivo es proteger la vida y la salud de las personas que residen en zonas de quebrada.

Las estructuras están diseñadas para retener rocas y otros materiales sólidos que podrían ser arrastrados por deslizamientos. Cada geomalla tiene capacidad para soportar al menos 300 toneladas de material residual.

Monitoreo permanente ante El Niño

Vinelli explicó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de la situación en Lima, las 24 horas del día, ante el riesgo de precipitaciones intensas en las próximas semanas.

El ministro señaló que la labor busca mitigar los impactos del fenómeno El Niño sobre la población y la infraestructura pública y privada. También precisó que las geomallas restantes se instalarían en las próximas semanas.

"En las próximas semanas estaríamos concluyendo con las otras. Son 12 geomallas en 10 quebradas las que estamos colocando. Las hemos encontrado en un almacén, y, por disposición de la presidenta Keiko Fujimori, hemos empezado su instalación rápidamente para contener la fuerza de la naturaleza y proteger la vida y la salud de las personas que viven en las quebradas", declaró.

Acciones del Gobierno ante la emergencia

La instalación de las geomallas se presentó como parte del informe de acciones del Gobierno para atender la emergencia por las intensas lluvias. La presidenta Fujimori encabezó la presentación de las medidas adoptadas frente al escenario climático.

La estrategia prioriza la prevención en las quebradas de Lima, una de las zonas más vulnerables ante deslizamientos y huaycos durante temporadas de lluvias intensas.

Como parte de las acciones preventivas frente a las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño, el Gobierno contempla colocar 12 geomallas en 10 quebradas de Lima para reducir el riesgo de caída de rocas y deslizamientos. De este total, cinco estructuras ya fueron instaladas.