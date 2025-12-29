Cercado de Lima: A 24 años de la tragedia de Mesa Redonda los deudos exigen justicia

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A 24 años del momento más difícil que les ha tocado atravesar en sus vidas, los integrantes de la Asociación de Deudos, Quemados y Huérfanos del Incendio de la Tragedia de Mesa Redonda, recordaron la trágica noche del 29 de diciembre del 2001, cuando el emporio comercial ubicado en el Centro de Lima ardió en llamas a consecuencia de la detonación de pirotécnico a manos de un comerciante informal, causando una de las mayores desgracias ocurridas en nuestro país.

De acuerdo con las cifras oficiales, el fatídico evento dejó 277 fallecidos, 180 desaparecidos y 247 heridos, quienes resultaron afectados por las temperaturas llegaron a los 1 200 °C; asimismo, el operativo movilizó a más de 2 000 policías y 250 bomberos de 14 compañías, llegando a controlar y extinguir el fuego tras dos días de arduo trabajo.

Exigen justicia por las víctimas y heridos

Pese a las cifras difundidas por el Estado, Rubén Pajua Huaccachi, presidente de la Asociación de Deudos, Quemados y Huérfanos del Incendio de la Tragedia de Mesa Redonda afirma todo lo contrario, puesto que, según sus registros, son 453 decesos, 253 personas con lesiones y 138 menores en orfandad.

En diálogo con Exitosa, recordó que en el incendio perdió a su esposa, a quien no pudo enterrar porque sus restos eran irreconocibles, y que, tras una larga lucha para hacer prevalecer sus derechos y hacer justicia, acusa al Estado peruano de darle un monto mínimo por concepto de reparación civil.

"No avanza nada, nos quieren dar S/ 400 como parte de indemnización, pero S/ 400, para cobrar eso tengo que tener la sucesión intestada, tengo que pagar S/ 1 500, a S/ 400 es una burla, y todo los gobiernos dicen 'mañana, mañana' y nunca nos han solucionado, queremos que se haga justicia", indicó visiblemente afectado.

Comercio ambulatorio informal continúa presente pese a reclamo de dirigentes

A pesar de la desgracia ocurrida y teniendo en cuenta la aglomeración de usuarios que llegan a este punto de la capital, el presidente de los Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, acusó a la Municipalidad Metropolitana de Lima de no poder controlar el comercio informal en el emporio, situación que año a año provoca caos y una latente exposición al peligro tal como ocurrió en el año 2001.

"Nosotros tenemos un estimado de 420 000 personas. Lamentablemente, no contamos con la colaboración de la municipalidad, anunció 19 cámaras inteligentes, pero hemos detectado que solamente tiene siete. Hubiera podido ser mejor, en realidad aspiramos llegar al nivel de Gamarra, donde hay comunicación con el alcalde y la Policía, y se pueda implementar planes de seguridad para estas épocas de alta asistencia", remarcó.

En esa línea, criticó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de llevar a cabo un plan ineficiente por fiestas de fin de año, puesto que, la ocupación a los espacios públicos es algo recurrente e incontrolable a estas alturas del mes. Asimismo, alertó que esta tendencia puede ir en aumento para los próximos años, debido a que en 2025 han censado a 14 000 pequeños informales, cuando los comerciantes informales son 18 000.

A 24 años de esta desgracia, parece que no genera empatía, respeto, solidaridad y responsabilidad en las autoridades, quienes siguen sin tomar conciencia de lo ocurrido en 2001.