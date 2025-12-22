Empresarios de Mesa Redonda critican a la MML por aumento de la informalidad: "Van a ser más que nosotros"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A vísperas de que llegue la Nochebuena, y por ende se registre el aumento de compras en Mesa Redonda, su presidente, Román Nazario, alertó el descontrol del comercio ambulatorio informal en esta concurrida y comercial zona del Centro de Lima.

La sobrepoblación y la informalidad que se presenta en cada día festivo del país tiene un antecedente mortal. El 29 de diciembre, pero del año 2001, un megaincendio en Mesa Redonda dejó 277 fallecidos, 180 desaparecidos y 247 heridos tras la detonación de un pirotécnico a manos de un comerciante informal, en medio de miles de asistentes a horas del Año Nuevo.

Responsabilizan a la MML

A pesar de la tragedia ocurrida hace casi 24 años, el líder de los empresarios acusó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de no poder controlar el comercio informal en Mesa Redonda, situación que provoca caos y una latente exposición al peligro tal como ocurrió en el inicio del nuevo milenio.

"El nivel de comercio informal cada día se va superando, este año hemos censado entre 14 000 pequeños informales , si la progresión sigue de esa manera, el próximo año van a ser más que nosotros que somos 18 000 licencias. Entonces, necesitamos que en verdad en este último año de gestión, por lo menos se haga algo porque la municipalidad no ha podido con el comercio informal", mencionó.

En esa línea, criticó al alcalde Renzo Reggiardo de llevar a cabo un plan ineficiente por fiestas de fin de año, puesto que, la ocupación a los espacios públicos es algo recurrente e incontrolable a estas alturas del mes.

"Nosotros tenemos un estimado de 420 000 personas. Lamentablemente, no contamos con la colaboración de la municipalidad, anunció 19 cámaras inteligentes, pero hemos detectado que solamente tiene siete. Hubiera podido ser mejor, en realidad aspiramos llegar al nivel de Gamarra, donde hay comunicación con el alcalde y la Policía, y se pueda implementar planes de seguridad para estas épocas de alta asistencia", remarcó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, el presidente de los empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, responsabilizó a la Municipalidad de Lima por el incremento del comercio informal y advirtió sobre el peligro que representa la ocupación de los espacios... pic.twitter.com/Od05X4rq7Z — Exitosa Noticias (@exitosape) December 22, 2025

Riesgos a la salud por el uso de productos no autorizados

A manera de que se reducen los días para la llegada de las fiestas navideñas y de fin de año, el comercio de pirotécnicos no autorizados por Sucamec va teniendo mayor demanda en la población, exponiendo potencialmente a los más pequeños del hogar, puesto que, los accidentes por quemaduras aumentan hasta un 30 % en estas alturas del año.

El vocero de la entidad, Sergio Contreras, recordó que incluso los artefactos de mínimo tamaño contienen sustancias químicas capaces de generar calor, luz y explosiones capaces de provocar lesiones graves, además de intoxicaciones en niños cuando se colocan productos en la boca.

"Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesario para manipular pirotécnicos de manera segura", señaló.

El comercio informal continúa en descontrol en Mesa Redonda, acusa el presidente de los empresarios, quienes suplican que no ocurra la misma tragedia del 2001 por la misma falta de prevención que se ve ahora.