20/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El sindicado como líder de la organización criminal "La Nueva Jauría", Jolín Bazán Valderrama (alias "Jolín"), llegará al Perú las 5:00 p. m. de este viernes 20 de noviembre, tras ser capturado hace menos de 24 horas en Ecuador, según informó las plataformas oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Como se recuerda, el prontuariado de 31 años fue capturado anoche en el sector de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, gracias a un trabajo de inteligencia y articulado entre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri PNP), la Policía ecuatoriana; así como, con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que Jolín Bazán Valderrama, presunto líder la banda criminal "La Nueva Jauría" llegará hoy al Perú alrededor de las 5:00 p.m. para ser puesto a disposición de las autoridades. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 20, 2026

Será puesto a disposición de la justicia peruana para cumplir con la sentencia de cadena perpetua en su contra

Una vez que alias "Jolín" vuelva a pisar suelo peruano, será puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades de justicia, a fin de que se inicien las diligencias que culminarán con su internamiento de por vida en un penal, debido a que en enero último recibió la orden de cadana perpetua por parte del Poder Judicial, a través de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de La Libertad, como coautor del delito de secuestro agravado, en agravio de Manuel Rodríguez Cruzado.

En septiembre último, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria renovó las disposiciones de ubicación y detención dictadas contra Bazán Valderrama. En ese sentido, el Ministerio del Interior lo incluyó en el Programa de Recompensas por su alta peligrosidad, ofreciendo S/ 300 000 por información que permitiera su captura.

De acuerdo con la revelado por el PJ, durante el juicio oral en contra de alias "Jolín", un testigo aseveró que planificaba diversos delitos, transmitía órdenes y coordinaba aspectos logísticos, imputación que quedó corroborada con otros medios probatorios.

En su fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones determinó que el imputado era coordinador una organización criminal estructurada (La Nueva Jauría), vinculada a la minería ilegal, sicariato, extorsión y secuestro.

Sería internado en la Base Naval del Callao

El primer ministro Luis Galarreta Velarde anunció esta mañana a "Hablemos Claro", que Jolín Bazán Valderrama podría ser recluido en la Base Naval del Callao. En esa línea, indicó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, ya se encuentra haciendo las coordinaciones necesarias para hacer efectiva esta disposición.

"Este delincuente, por lo menos como el 'Pulpo', el 'Pulpo' está en la Base, en la Base Naval, y habrá que hacerle su espacio seguro a este delincuente", señaló el premier a Exitosa.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta señaló que se realizan las coordinaciones para que alias 'Jolín', presunto cabecilla de 'La Nueva Jauría', sea recluido en la Base Naval tras su captura en Ecuador y posterior traslado al Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2026

Cabe precisar que, el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el comandante general de la PNP, Gral. Fredy Lopez Mendoza, se trasladarán esta tarde a la región Tumbes para participar en las actividades oficiales de la 'expulsión express' de alias "Jolín", quien traspasar la frontera, será conducido a Lima.

De esta manera, otro delincuente de alta peligrosidad será puesto a disposición de la justicia peruana, tal como ocurrió en agosto último con Jhonsson Smit Cruz Torres, quien fuera capturado en Bolivia.