20/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Pasada las 5:00 p. m. de hoy, viernes 20 de noviembre, el cabecilla de la organización criminal "La Nueva Jauría", Jolín Bazán Valderrama (alias "Jolín"), fue entregado a las autoridades peruanas, tras ser capturado hace menos de 24 horas en el sector de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, Ecuador.

La diligencia fue llevada a cabo en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Tumbes bajo estrictas medidas de seguridad por parte de la Policía de Ecuador y de Perú, encabezada por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el comandante general de la PNP, Gral. Fredy Lopez Mendoza.

Será trasladado en breve a Lima para que cumpla con la orden de cadena perpetua en su contra

Luego de proceder con la entrega en el puesto fronterizo, Bazán Valderrama será trasladado a Lima para que responda ante la justicia. Como se recuerda, en enero último, el Poder Judicial, a través de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de La Libertad, le dictó cadena perpetua como coautor del delito de secuestro agravado, en agravio de Manuel Rodríguez Cruzado.

En septiembre, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria renovó las disposiciones de ubicación y detención dictadas contra Bazán Valderrama, quien tenía paradero desconocido. En ese sentido, el Ministerio del Interior lo incluyó en el Programa de Recompensas por su alta peligrosidad, ofreciendo S/ 300 000 por información que permitiera su captura.

De acuerdo con la revelado por el PJ, durante el juicio oral en contra de alias "Jolín", un testigo aseveró que planificaba diversos delitos, transmitía órdenes y coordinaba aspectos logísticos, imputación que quedó corroborada con otros medios probatorios.

En su fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones determinó que el imputado era coordinador una organización criminal estructurada ("La Nueva Jauría"), vinculada a la minería ilegal, sicariato, extorsión y secuestro.

Sería internado en la Base Naval del Callao

El primer ministro Luis Galarreta Velarde anunció esta mañana a "Hablemos Claro", que Jolín Bazán Valderrama podría ser recluido en la Base Naval del Callao. En esa línea, indicó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, está haciendo las coordinaciones necesarias para hacer efectiva esta disposición.

"Este delincuente, por lo menos como el 'Pulpo', el 'Pulpo' está en la Base, en la Base Naval, y habrá que hacerle su espacio seguro a este delincuente", señaló el premier a Exitosa.

Vale destacar que, la captura del prontuariado de 31 años fue gracias a un trabajo de inteligencia y articulado entre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri PNP), la Policía ecuatoriana; así como, con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

De esta manera, otro delincuente de alta peligrosidad es puesto a disposición de la justicia peruana, tal como ocurrió en agosto último con Jhonsson Smit Cruz Torres, quien fuera capturado en Bolivia.