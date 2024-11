CGTP convoca a marcha HOY en pleno APEC: "No vivimos en el paraíso que dice la señora Boluarte"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya, anunció que marcharán hoy 14 de noviembre en contra de la delincuencia como parte del paro en pleno APEC 2024.

Durante el diálogo con 'Exitosa Perú', el secretario general adjunto de la CGTP informó que el primer día de paro nacional fue acatado masivamente en distintas regiones ante la inacción del Ejecutivo frente a los altos índices de la criminalidad que ha sembrado el terror en el país.

Asimismo, lamentó que el Gobierno trate de ocultar esa "dura realidad" ante los mandatarios de otros países que llegaron para participar de la APEC. En ese marco, aseguró que este jueves el gremio que representa se concentrará en Campo de Marte a las 11:00 a.m. para intentar llegar hasta el lugar donde se viene desarrollando dicho evento económico.

"Nuevamente, se vuelve a las calles a nivel nacional. Acá en Lima hemos convocado para las 11:00 a.m . concentrarnos en Campo de Marte y que se enteren las visitas importantes que tenemos, que no vivimos en un paraíso como lo quiere hacer entender Dina Boluarte y el Congreso de la República", expresó Gustavo Minaya.

Minaya también aseguró que esta movilización se da por el sentimiento de rechazo de los peruanos que expresan en las encuestas, puesto que "más del 95% reclaman una acción efectiva de este Gobierno", pero que no la encuentran, así como del Congreso de la República.

"El Congreso más legisla para protegerse ellos cuando ya no estén en el cargo, pero con las normas legales que han promulgado han disparado la criminalidad, el sicariato, la corrupción, los cupos y las economías ilegales que no se pueden permitir. Lamentablemente, el régimen no toman ese llamado de atención e ignora a las protestas y tratan de meter 'la basurita' bajo la alfombra como si con eso se solucionarán los problemas del país", expresó en Exitosa.