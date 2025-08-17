Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas en Cusco generando pánico entre los presentes

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Mientras se celebraba el Día del Niño, un menor quedó atrapado en las escaleras eléctricas de un centro comercial en Cusco. Por suerte, personal de emergencias pudo auxiliarlo y retirarlo del lugar. El incidente no pasó de un susto; sin embargo, los visitantes del establecimiento pidieron reforzar la seguridad para evitar este tipo de circunstancias.

Momento del incidente

El incidente habría ocurrido cuando el niño utilizaba las escaleras acompañado de sus familiares, de inmediato el personal de seguridad y algunos visitantes intervinieron para auxiliarlo y lograr así liberar al menor tras varios minutos de angustia. Asimismo, a pesar que el niño no presentó lesiones que podrían perjudicarle la vida, recibió atención de primeros auxilios del centro comercial.

Petición de la población

Personas que estaban presentes durante la ocurrencia del incidente mostraron su preocupación frente al hecho. Reclamaron que el centro comercial debe tomar mayores medidas de seguridad sobre todo en fechas de alta concurrencia como el Día del Niño.

Historial de accidentes

Meses antes de este accidente en Cusco, el centro comercial ya había sido objeto de cuestionamientos por problemas de seguridad. El 25 de febrero de 2024, la Municipalidad Provincial de Cusco dispuso la clausura temporal del patio de comidas y de sectores aledaños en tres pisos del establecimiento. La orden se dio luego que se pudo detectar las filtraciones de agua y deficiencias estructurales que representaban un riesgo para los visitantes.

Los presentes indicaron que no es la primera vez que ocurre algo similar. Señalaron que en abril del 2024, durante el feriado de Viernes Santo, tuvo lugar un hecho parecido en una sede de esta cadena de centros comerciales, en Chiclayo.

Otro caso ocurrió en setiembre de 2022 en Trujillo, donde se registró que un niño de 4 años casi pierde la mano tras quedar atorado entre las rendijas de una escalera mecánica que conectaba con el área de juegos Mr. Joy. Indicaron que para poder rescatarlo tuvieron que desarmar parte de la estructura, sin embargo terminó con fractura en los dedos.

Después de este episodio, inspectores de la Municipalidad Provincial de Trujillo dispusieron la inhabilitación temporal de las escaleras eléctricas y exigieron la implementación de señalizaciones de advertencia, mejoras en la seguridad eléctrica y un plazo de 72 horas para subsanar las observaciones detectadas. En ese sentido, se hace recordar que los padres de familia deben estar atentos a sus hijos y tener cuidado frente a este tipo de accidentes.