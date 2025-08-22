Productora revela el estado de Maju Mantilla tras el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Complicado momento! La productora Pati Lorena reveló el estado en que se encontraría Maju Mantilla tras el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. Incluso, se animó a señalar que la noticia tomó por sorpresa a la exMiss Mundo, ya que se habría enterado de toda esta situación por televisión.

Maju Mantilla se enteró de su separación por TV

Gustavo Salcedo anunció, a través de un comunicado, que "tras varios meses transcurridos", por un aparente mutuo acuerdo ("una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas"), daba por concluida su historia de amor con la exreina de belleza, Maju Mantilla. Sin embargo, esta versión se pondría en duda tras la difusión de un video subido por la productora Pati Lorena, en su cuenta de TikTok.

Pues bien, Lorena remeció la farándula tras compartir detalles sobre el estado emocional de Maju. En primer lugar, se animó a revelar que la exreina de belleza se ausentó del programa 'Arriba mi gente' y tuvo que ser reemplazada por Tula Rodríguez porque estaba devastada y no pudo dormir toda la noche.

Según contó, la conductora de televisión fue sorprendida por la noticia compartida por su esposo, ya que hace poco habían salido de viaje familiar y en ningún momento se tocó el tema del fin de su matrimonio. La productora resaltó que Mantilla se enteró de toda esta complicada situación al ver el programa de 'Magaly TV: La Firme'.

"Acababan de estar de viaje en Argentina, no sé dónde me dijeron, creo, no sé, me dijeron, pero en Argentina, con hijos y todos y él no le dijo nada y regresaron y la sorprende con esto. (...) ¿Cómo es que este mal**to va a subir un comunicado sin decirle nada? No han hablado ni con los hijos, supongo que ahora les explicarán a los niños. (...) La Maju no sabía nada", señaló.

Estado emocional de Maju tras anuncio de su esposo

Tras descubrir que su esposo Gustavo Salcedo daba a conocer a todo el mundo que su relación terminaba para siempre, Maju experimentó una profunda tristeza y falta de sueño, afectando a su círculo familiar.

"Según lo que me han contado, la Maju no sabía, estaba sorprendida anoche, triste, mi pobre Maju no ha dormido nada en toda la noche. (...) Le cayó, así como balde de agua, la noticia de la Magaly (...) está triste, anoche ni habrá dormido, ese piruzo cucaracho ya habrá de tener otra", resaltó Pati Lorena.

Asimismo, la productora de televisión se animó a responder a quienes acusaban a Maju Mantilla de estar viviendo mal karma, alegando que estaría pagando una presunta infidelidad en una pasada relación cuando concursaba para el Miss Mundo, previa al de Gustavo Salcedo.

De esta manera, Pati Lorena reveló en TikTok que Maju Mantilla no sabía que estaba separándose de su esposo Gustavo Salcedo. En ese marco, dio detalles sobre el estado emocional de la exMiss Mundo.