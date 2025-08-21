Atentado a chofer en SJL: Fiscalía investiga intento de asesinato a conductor de la empresa Santa Catalina

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre las primeras horas de este jueves 21 de agosto, un conductor de la empresa de transportes Santa Catalina resultó herido de gravedad al ser atacado por dos sujetos a bordo de una moto lineal en San Juan de Lurigancho. Lo peor de todo fue que este chofer manejó herido hasta el Hospital de Canto Grande para poder recibir atención médica tras este atentado.

Este hecho se dio pese a que para este día también había sido convocado un paro de transportistas justamente para reclamar contra los constantes ataques sufridos por su sector tras el significativo avance del sicariato y la extorsión.

Fiscalía abre investigación tras ataque a chofer en SJL

A horas de este lamentable sucedo, el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho - Zona Alta (Cuarto Despacho), abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el delito de homicidio en grado de tentativa.

"Se dispuso iniciar investigación preliminar por el delito de homicidio, en grado de tentativa, en agravio de Alejandro Vargas Antezana (49), conductor de transporte público que resultó herido tras recibir impactos de bala mientras cumplía su jornada laboral", indicaron.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía investiga el delito de homicidio, en grado de tentativa, en agravio de Alejandro Vargas (49), conductor de transporte público que resultó herido tras recibir impactos de bala mientras cumplía su jornada laboral.



Como se recuerda, el atacante abordó la unidad de transporte público fingiendo ser pasajero para luego disparar a sangre fría contra Alejandro Vargas Antezana de 49 años. Afortunadamente, este logró moverse ligeramente antes de recibir el impacto por lo que se mantuvo consciente hasta llegar al Hospital de Canto Grande.

PNP realizará pesquisas de rigor

De igual forma, la Fiscalía dispuso que agentes de la Policía Nacional del Perú realicen las diligencias del caso con la finalidad de identificar al responsable de este lamentable hecho. A su vez, se indicó que se tomará la declaración de Vargas Antezana la cual puede ser clave para agilizar la captura del criminal que estuvo cerca de quitarle la vida.

"Dispuso que la División de Homicidios de la Policía Nacional efectúe la revisión de las imágenes de las cámaras de videovigilancia y las pericias criminalísticas, así como que recabe la declaración del conductor herido, el certificado médico legal, y los testimonios de los efectivos policiales, con el fin de identificar a los responsables del hecho", añadieron.

De esta manera, la Fiscalía inició investigar preliminarmente el atentado contra un conductor de la empresa de transportes Santa Catalina en San Juan de Lurigancho. El Ministerio Público busca dar con los responsables de este hecho para acusarlos del delito de tentativa de homicidio.