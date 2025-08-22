Valentino Palacios explota contra Mayra Goñi tras beso con streamer Neutro: "Es una sin códigos"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un beso que parecía inofensivo acabó destapando todo un conflicto en vivo. Valentino Palacios estalló contra Mayra Goñi después de que se difundieran las imágenes donde la actriz aparece dándose un "pico" con el streamer Neutro.

Amapay de Neutro y Mayra Goñi

Las imágenes difundidas por un programa de espectáculos encendieron la polémica, pues en ellas se ve a Mayra Goñi y Neutro dándose un beso tras una salida nocturna.

La escena rápidamente dio la vuelta en redes sociales, no solo porque la actriz había negado anteriormente cualquier vínculo amoroso con el joven streamer, sino también porque, en sus propias palabras, ella misma había dicho: "Es muy joven para mí".

Este detalle terminó de indignar a Valentino Palacios, quien mantenía un "shipeo" con Neutro en redes sociales y, según él, la actriz era consciente de esa situación.

Valentino arremete contra Mayra Goñi

El enfrentamiento se dio en un 'live' de la cuenta Carlitos TV, donde Valentino Palacios encaró directamente al streamer. "Qué quieres hablar conmigo Neutro. Yo no tengo nada que hablar contigo", soltó de arranque.

Neutro, lejos de calmar las aguas, lo llamó "amor" durante la transmisión, lo que alteró aún más al joven influencer. Fue entonces que Valentino Palacios lanzó su fuerte comentario contra Mayra Goñi.

"Te voy a decir algo bien sincero, la Mayra es una sin código, porque ella sabía que prácticamente yo estaba en algo contigo y teníamos como un shipeo", afirmó.

El tiktoker, visiblemente afectado, continuó: "Qué bajo has caído para mí. Para mí no tienes palabra ni nombre". Y más adelante remató con otra declaración que dejó en claro su posición: "Conmigo no cuentes. Estoy muy indignada contigo y me siento afectada por lo que ha sucedido".

Neutro se defiende

El streamer, lejos de aceptar las acusaciones, intentó minimizar lo sucedido asegurando que no era él el de las imágenes. Entre risas y confusión, dijo: "Para empezar tú tienes que saber que lo que has visto no soy yo ¿Tú has visto el Neutro de Temu?".

Sus palabras generaron aún más comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios se sumaron al debate sobre si el beso realmente correspondía a él o si todo era parte de una estrategia de exposición mediática.

El beso entre Mayra Goñi y Neutro no solo quedó registrado en cámaras, sino que también desató una tormenta en redes sociales. Valentino Palacios, quien explotó públicamente contra la actriz, dejó claro que la escena lo indignó.