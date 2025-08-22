RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Precio del dólar HOY en Perú: Conoce aquí el tipo de cambio para este viernes, 22 de agosto

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú en la jornada de hoy, viernes 22 de agosto. Además, encuentra dónde podrás cambiar la divisa de manera segura.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú. (Composición Exitosa)

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/08/2025

El precio del dólar en Perú es un indicador clave que influye en múltiples aspectos de la economía nacional, desde el costo de productos importados hasta el valor de los ahorros y créditos en moneda extranjera. Por ello, conoce aquí el tipo de cambio en la jornada de este viernes, 22 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

En un contexto marcado por la incertidumbre económica global y los movimientos del mercado financiero, conocer el tipo de cambio actualizado permite a ciudadanos, inversionistas y empresas tomar decisiones más informadas.

En ese marco, te revelamos el precio para la compra y venta de esta moneda estadounidense, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para el día de hoy.

  • Compra: S/3.533
  • Venta: S/3.541

Estos datos muestran una leve variación respecto a los precios revelados para el día de ayer, 21 de agosto, donde la compra del dólar era de S/3.527 y la venta correspondía a S/3.539. 

Tipo de cambio del dólar, según Sunat.
Tipo de cambio del dólar, según Sunat.

Tipo de cambio del dólar en principales bancos del país

El comportamiento de esta moneda estadounidense puede presentar algunas variaciones conforme pasen las horas, en el mercado interbancario y en las principales casas de cambio, así como en los principales bancos del país.

BANCOCOMPRAVENTA
BCP3.5283.430
INTERBANK3.4953.590
BBVA3.4393.626
SCOTIABANK3.5173.559
BANCO DE LA NACIÓN3.4603.580
BANCO PICHINCHA3.5013.577

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.525 | Venta S/ 3.545

¿Por qué varía el precio del dólar?

Debes tener en cuenta que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos están los siguientes:

  • Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.
  • Precio de los commodities: Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.
  • Factores políticos internos: La inestabilidad política (como protestas o cambios de gobierno) genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba.
  • Intervención del BCRP: El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Antes de comprar o vender dólares, es recomendable consultar las siguientes entidades para evitar sorpresas y tomar decisiones informadas:

  • Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
  • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Recuerda que esta entidad publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio del dólar en el país. 
  • Banco de la Nación (BN).
  • Plataformas digitales y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como se dio a conocer que el precio del dólar en este viernes 22 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de compra y venta en Perú.

