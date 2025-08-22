Línea 1: Estaciones de Villa María, María Auxiliadora y San Juan operan nuevamente

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima informó esta mañana que los accesos principales a las estaciones Villa María, María Auxiliadora y San Juan permanecían temporalmente cerrados. Tras una hora del anuncio informaron que se encuentran nuevamente operativas.

¿Por qué hubo cierre temporal?

A través de sus redes sociales, la empresa precisó que se registró un incidente ajeno a sus operaciones, por lo que los accesos principales a las estaciones de Villa María, María Auxiliadora y San Juan habían sido cerradas de forma temporal.

En el comunicado especificaron que la circulación de los trenes se mantiene con normalidad desde las estaciones Villa El Salvados hasta Pumacahua y desde Bayovar hasta Atocongo.

El comunicado tenía el fin de exhortar a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y a planificar sus viajes con anticipación durante la resolución de la situación. Tras una hora del comunicado, publicaron un nuevo aviso actualizando la situación de las estaciones.

Servicio reestablecido

En el nuevo comunicado, la Línea 1 del Metro de Lima informó que el servicio fue reestablecido en las estaciones cuyo cierre temporal se había informado previamente. Sin embargo, dieron a conocer que, debido al incidente registrado, ajeno a las operaciones se vienen presentando demoras.

Asimismo, indicaron que vienen trabajando en normalizar la situación lo antes posibles y exhortaron a los pasajeros a tomar las medidas correspondientes y seguir las instrucciones del personal.

La concesión recordó que su prioridad es garantizar la seguridad y continuidad del servicio. En ese sentido se disculparon ante las molestias presentadas y agradecieron la comprensión de los usuarios.

Cabe señalar que los ciudadanos pueden mantenerse informados de cualquier cambio a través de las redes oficiales de la Línea 1 del Metro de Lima, donde se actualizan los avances de este incidente y cualquier otra medida complementaria que se tome para facilitar las movilidad de los pasajeros.

De esta manera, la Línea 1 del Metro de Lima informó de un incidente que afectaba el servicio en las estaciones de Villa María, María Auxiliadora y San Juan, causando su cierre temporal, aunque ya se reestableció, la llegada de los trenes se dará con demoras. Mientras tanto, los usuarios manifiestan su malestar por este problema en las redes sociales.