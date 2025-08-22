Fugado por minutos: intervenido por violencia familiar escapó de puesto policial en Gregorio Albarracín

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La fuga y persecución

El fugado fue identificado como Víctor Hugo Mamani Limache, quien se hallaba en el puesto de auxilio rápido Mariano Santos Mateo cuando, aprovechando un descuido, corrió varias cuadras en un intento desesperado por evadir a las autoridades. Durante su huida, testigos observaron que lanzó varios proyectiles de arma de fuego sobre los techos de viviendas de la zona, lo que generó alarma entre los pobladores que transitaban o se encontraban en sus domicilios.

La persecución culminó cuando los policías lograron alcanzarlo y recapturarlo. Entre sus pertenencias, los efectivos encontraron un estuche de arma de fuego, lo que motivó la intensificación de las diligencias en torno a la procedencia y posible uso del material bélico.

Diligencias fiscales en Viñani

Al cierre de este informe, se mantenía la presencia de la Fiscalía representada por el doctor Tito Damián Mamani Pérez, quien acompañó a los agentes en las acciones de búsqueda de más municiones que el detenido habría arrojado en su trayecto de fuga. Para ello, se contó con la participación de personal especializado que inspeccionó los alrededores, incluido un camioncito de placa Z6C-701, así como domicilios colindantes donde se presumía que habían caído algunos de los proyectiles descartados.

Persecución policial

Preocupación vecinal e investigaciones

La intervención generó gran expectativa entre los vecinos de Viñani, quienes se congregaron en los alrededores para observar el despliegue policial y expresar su preocupación por la presencia de armas de fuego en un hecho vinculado inicialmente a violencia familiar.

Las investigaciones continúan, mientras Víctor Hugo Mamani Limache permanece bajo custodia policial y afronta cargos no solo por el presunto delito de violencia familiar, sino también por posesión indebida de municiones y tentativa de fuga. La PNP y la Fiscalía evalúan además posibles conexiones con otros hechos delictivos en la jurisdicción.