Alerta roja en siete regiones: Senamhi advierte condiciones atmosféricas capaces de generar incendios forestales

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que nuevamente se presentarán condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales en algunas regiones que comprenden la sierra y selva centro y sur del Perú. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota.

¿Cuáles podrían ser las regiones afectadas?

De acuerdo con el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 007, las regiones de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno podrían estar en peligro (alerta roja) hasta el sábado 05 de septiembre.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente señala que se espera que continúe la ausencia de precipitaciones en estas regiones, así como la disminución de la humedad, el incremento de la temperatura diurna y el incremento de la radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento en horas de la tarde.

Frente a esta situación de peligro latente, el organismo recomienda no encender fuego al aire libre y menos cerca de plantaciones forestales o pastizales. Asimismo, tener identificada las zonas más propensas a la ocurrencia de incendios e informar a la autoridad local sobre la ocurrencia de quemas.

📢#Aviso #Minam #Senamhi Del 1 al 5 de septiembre se presentarán condiciones atmosféricas de #IncendiosForestales.



Estas condiciones podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra sur.



📲 https://t.co/Ouk2K3Iy7r#NoRealicesQuemas pic.twitter.com/voRhzjILjx — Senamhi (@Senamhiperu) August 31, 2026

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

Finalmente, recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica, ser prudente si realizas actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.