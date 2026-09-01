Daniel Urresti promete culminar la Vía Expresa Sur y ampliar Javier Prado hasta la av. Venezuela y Huarochirí

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, planteó como eje central de su propuesta la culminación de las grandes obras viales que la actual gestión dejó inconclusas. Entre ellas, destacó la Vía Expresa Sur, que según sus cálculos apenas alcanza un 25 % de avance, y la Vía Expresa Javier Prado, que debería extenderse desde el óvalo Huarochirí hasta la avenida Venezuela.

Críticas a la gestión actual

Urresti cuestionó que la administración de Rafael López Aliaga —hoy dirigida por Renzo Reggiardo— no haya concluido ninguna de las más de 50 obras prometidas, de las cuales, según señaló, apenas se inició con menos de la mitad de estas.

"Las obras tienen que terminarse. De las que ha iniciado López Aliaga no se ha concluido ninguna, se supone que la Municipalidad de Lima se ha endeudado para hacer 55 obras, de las que solo ha iniciado veintitrés, las otras están en cero, no se han iniciado", señaló.

El candidato también subrayó que la ciudad enfrenta 161 cuellos de botella en su tránsito, problema que, según dijo, se resolvería ampliando cruces, radios de giro y mejorando calles y avenidas paralelas.

Vía Expresa Sur

Urresti aseguró que el gran reto de esta obra está en los pasos a desnivel de las avenidas que cruzan el trazado resaltando que existen muchas cosas por concluir, como os puentes peatonales y carriles exclusivos para el Metropolitano, necesarios para que el sistema de transporte público pueda operar plenamente en la zona.

"En mi gestión, las principales obras que tenemos que terminar, por ejemplo, son la Vía Expresa Sur, que está a un 25 % [de avance], no más. Allí el gran trabajo va a ser en los pasos a desnivel de las avenidas que cruzan, porque mientras tengan semáforos no es vía expresa. Tenemos que hacer los carriles centrales para el Metropolitano y unirlo al actual, de manera que [los buses] lleguen a salir a la Panamericana Sur."

🔴🔵 #EligeBien ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima de Podemos, Daniel Urresti, indicó que de llegar al sillón municipal concluirá obras inconclusas por la actual gestión. Señaló que terminará la Vía Expresa Sur y que hará los carriles para que el... pic.twitter.com/6BC5wZVywW — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

Vía Expresa Javier Prado

El candidato también incluyó en su plan la culminación del Corredor Este-Oeste, es decir, la Vía Expresa Javier Prado, asegurando que una eventual gestión suya lograría una ampliación de este tramo hasta la avenida Venezuela y Huarochirí.

"Una nueva obra que tenemos que hacer de todas maneras en Lima es el Corredor Este-Oeste, me refiero a la Vía Expresa Javier Prado, que va del Óvalo Monitor hasta la Vía Expresa Bedoya Reyes. Falta por el lado este ampliarlo hasta el Óvalo Huarochirí y por el lado oeste, hasta la Venezuela", explicó.

Financiamiento

Urresti cuestionó el uso de los recursos municipales y aseguró que, en su eventual gestión, destinará el financiamiento necesario para concluir las obras. Recordó que la Municipalidad emitió 4 mil millones de soles en bonos, pero que "no se destinó ni una cuarta parte" a las más de 50 obras prometidas.

Las declaraciones de Daniel Urresti reflejan una estrategia de campaña centrada en la infraestructura vial y en la crítica a la falta de ejecución de la gestión actual. Su promesa de culminar la Vía Expresa Sur y ampliar Javier Prado hasta la avenida Venezuela busca responder a la demanda ciudadana por soluciones al tráfico y a los cuellos de botella que afectan la movilidad en Lima.