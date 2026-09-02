Brando Gallesi revela si alguna vez tuvo algo con un hombre: "Tienes que probarlo para saber si te gusta o no"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante un live en Kick junto al popular streamer Cristorata, Brando Gallesi recibió una pregunta bastante directa sobre su vida personal: si alguna vez había tenido algo con un hombre. Lejos de hacerse el loco o esquivar el tema, el actor respondió con naturalidad y reflexionó sobre descubrir qué le gusta a cada uno.

¿Brando Gallesi tuvo algo con un hombre?

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde el actor peruano conversaba con el streamer Cristorata. En medio de la entrevista, llegó una pregunta que podía ponerlo en aprietos: si alguna vez había tenido experiencias con un hombre.

Brando Gallesi, sin embargo, no se hizo problemas para responder. El actor señaló que a lo largo de su vida ha probado distintas cosas y dejó entrever que no se cierra a las experiencias personales.

"He probado muchas cosas en la vida, o sea... sí", respondió el actor ante la consulta. Con esa frase, Brando Gallesi dejó claro que no estaba interesado en ponerse etiquetas ni en presentar su vida personal bajo una sola definición.

Brando Gallesi y la comparación de la aceituna

Pero la conversación no quedó ahí. Brando Gallesi quiso explicar mejor su manera de pensar y recurrió a una comparación bastante peculiar: una aceituna.

"¿Cómo sabes que no te gusta una aceituna si nunca la has probado? (...) Primero la pruebas, no te va a hacer nada la aceituna. Pruébalo, y si no te gusta, ahí sabes que no te gusta", comentó.

Brando Gallesi también cuestionó el hecho de rechazar determinadas experiencias simplemente por temor. Para él, conocer distintas cosas puede formar parte del proceso mediante el cual cada persona descubre sus propios gustos y límites.

Brando Gallesi reflexiona sobre el miedo

Finalmente, el actor llevó la conversación hacia una reflexión más personal. Según explicó, muchas veces una persona puede pensar que algo no le gusta cuando, en realidad, simplemente le tiene miedo o nunca se ha animado a conocerlo.

"Si tú no intentaras como conocer el mundo o la vida, ¿cómo puedes saber realmente qué te gusta? (...) ¿No te gusta porque le tienes miedo o porque sabes que no te gusta?", señaló.

Así, Brando Gallesi reveló que sí ha tenido experiencias con un hombre y aseguró que ha probado distintas cosas a lo largo de su vida. El actor acompañó su respuesta con una reflexión sobre conocer el mundo, descubrir los gustos y diferenciar entre aquello que no gusta y lo que genera miedo.