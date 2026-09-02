¿Se va de Alianza Lima? Revelan la verdad sobre la supuesta renuncia de Pablo Guede

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas horas, las redes sociales se prendieron con el rumor de que Pablo Guede habría decidido dar un paso al costado de Alianza Lima por temas personales. Ante ello, el periodista José Varela se pronunció sobre la situación y dio detalles de lo que realmente estaría pasando con el técnico blanquiazul.

Rumores sobre la renuncia de Pablo Guede

Todo comenzó cuando en redes sociales empezó a crecer como la espuma el rumor de que Pablo Guede, actual técnico de Alianza Lima, habría presentado su renuncia al equipo blanquiazul.

Según esta versión, el entrenador argentino incluso se habría reunido con Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo y otros dirigentes del club victoriano para comunicarles su decisión.

La razón que comenzó a sonar fue un supuesto problema personal que habría llevado al DT argentino a pensar en irse de Matute, una noticia que encendió las alarmas en la hinchada blanquiazul. Pero, ojo, porque la historia dio un giro y la supuesta renuncia de Pablo Guede fue desmentida de manera contundente.

Pablo Guede se queda en Alianza Lima

El periodista deportivo José Varela, durante el programa Modo Fútbol, aseguró que Pablo Guede no ha renunciado a Alianza Lima y que continúa firme al frente del equipo victoriano. Además, confirmó que el entrenador sí tuvo reuniones, aunque esto no tendría relación con una salida del club.

"Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, no ha renunciado al equipo", señaló José Varela, dejando claro que la información que circulaba en redes no correspondía con lo que le habían informado desde una fuente cercana al club de La Victoria.

El periodista explicó que recibió la versión de una persona "definitivamente muy cercana al club" y, por ello, afirmó ante su comunidad que Pablo Guede continúa en Alianza Lima y ya está enfocado en lo que viene.

"Está firme en Alianza Lima, mentalizado en el próximo partido ante Juan Pablo II College", indicó José Varela, haciendo referencia al próximo encuentro correspondiente al Torneo Clausura. Finalmente, reiteró: "Entonces no se va Pablo Guede. No, no se va Pablo Guede. No se va Pablo Guede".

Así, la supuesta renuncia de Pablo Guede a Alianza Lima quedó descartada, al menos según la información brindada por José Varela desde una fuente cercana al club. El técnico continúa firme en el cuadro blanquiazul y, por ahora, tiene la mira puesta en el partido ante Juan Pablo II College por el Torneo Clausura.