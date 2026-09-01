Óscar Arriola debe dejar el mando de la PNP, señala especialista: "Tiene que ser inminente"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el especialista en minería y conflictividad social, Iván Arenas, señaló que la realidad ha sobrepasado al comandante general PNP Óscar Arriola. Indicó que no es bienvenido en el actual Gobierno, prueba de ello es que no lo invitaron a la coordinación para evaluar el crimen en Trujillo, no fue convocado.

Cuestionamiento a la gestión policial y pérdida de respaldo gubernamental

La evaluación del escenario de inseguridad del país evidencia un desgaste en la conducción de la institución policial frente al avance delictivo en diversas regiones. El análisis técnico advierte que la falta de coordinación directa con el Poder Ejecutivo refleja un quiebre en la confianza respecto al liderazgo operativo en la Policía Nacional.

"La señora presidenta convocó a algunos ministros y tenía que convocar en ese momento al jefe de la Policía Nacional del Perú, no lo convocó. Todos sabemos que este señor ha sido rebasado por las circunstancias, rebasado por la criminalidad y evidentemente tendría que dejar su cargo", señaló.

La ausencia de la máxima autoridad policial en reuniones de alta relevancia política expone el aislamiento institucional en la toma de decisiones estratégicas. Esta falta de articulación entre las autoridades políticas y el comando policial dificulta la implementación de planes integrales contra el crimen organizado.

Exigencia de relevo en el comando e inserción de reformas institucionales

Frente a la crisis de seguridad, el especialista argumentó que la continuidad en la jefatura policial resulta insostenible bajo los parámetros actuales de gestión. El diagnóstico señala la necesidad de concretar un cambio de liderazgo que permita refrescar la estrategia operativa en los sectores más afectados del territorio nacional.

El análisis de la coyuntura demanda no solo un relevo de autoridades, sino también transformaciones profundas en el aparato estatal. "Creo que estoy seguro que me refiero al Estado pero bueno vamos a ver que hacemos...La salida debe ser inminente, lo segundo es que tiene que haber evidentemente una modernización en algunas instituciones", indicó.

La propuesta de reestructuración abarca la modernización de los procesos internos de la policía y la actualización de sus herramientas tácticas. El cumplimiento de estos objetivos requiere una conducción institucional alineada con las demandas de la ciudadanía y las políticas públicas del sector Interior.

En ese sentido, Óscar Arriola afronta crecientes cuestionamientos desde diversos sectores especializados que consideran indispensable su relevo al frente de la Policía Nacional para dar paso a una reestructuración operativa y fortalecer la lucha contra la delincuencia en el país.