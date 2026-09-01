Municipalidad de Lima no está quebrada, asegura Daniel Urresti: "Ni siquiera cerca"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido político Podemos Perú, Daniel Urresti Elera, estuvo este martes 01 de septiembre en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones regionales y municipales a llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

El también exministro del Interior entre los años 2014 y 2015 busca llegar al sillón municipal, luego de no haber tenido éxito en los años 2018 y 2022 y tras haber recuperado su libertad en marzo último, a consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nula su condena por el caso 'Bustíos'.

Situación financiera de la MML no es tan crítica, asegura

Uno de los temas que giran en torno a los candidatos a reemplazar a Renzo Reggiardo en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es la situación financiera en la que se encuentra la entidad municipal.

Según el Consejo Fiscal, la deuda total de la entidad llegó a los S/ 5 045 millones al cierre de 2025, equivalente a 3.5 veces el promedio de sus ingresos corrientes de los últimos cuatro años. Dicha figura es principalmente a consecuencia del programa de emisión de bonos por S/4 000 millones ejecutado durante la gestión de Rafael López Aliaga.

No obstante, durante la entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", Urresti Elera rechazó la existencia de una crisis económica al interior de la MML, aseverando que cuenta con los recursos más que suficientes para asumir sus compromisos financieros y de gestión. Del mismo modo, acusó a sus rivales de campaña de imponer una falsa teoría de "quiebra", para de esta manera, ganar más popularidad, a través del rechazo a la actual gestión edil.

"La municipalidad no está quebrada, tiene para pagar la deuda que dejó López Aliaga y tiene para hacer obras y tiene para darle a la Policía. Lo de la Policía no es tan caro, a eso vamos. Necesita equipos de geocalización, necesita equipos y software para identificación de rostros que no tiene, necesita equipos para hacer seguimientos", indicó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima de Podemos, Daniel Urresti, aseguró que el municipio no se encuentra quebrada y tiene para pagar dejada por la gestión saliente, para obras y financiar a la Policía Nacional. Señaló que ese es... pic.twitter.com/fl0Z8OcE8K — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

Vía Expresa Sur será terminada en una eventual gestión suya

Consultado sobre las obras que tendrá como prioridad culminar de asumir el cargo en enero próximo, Daniel Urresti no dudo en afirmar que comenzará por la Vía Expresar Sur. En ese sentido, indicó que a la fecha se encuentra solo al 25 % de su ejecución.

"Allí el gran trabajo van a hacer los pasos a desnivel de las avenidas que cruzan esa Vía Expresa Sur, porque mientras tengan semáforo no hay vía expresa pues. Los puentes peatonales. y los viaductos para que salgan a la Panamericana Sur (...) no han hecho los carriles para el Metropolitano, tenemos que hacer los carriles centrales", mencionó.

🔴🔵 #EligeBien ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima de Podemos, Daniel Urresti, indicó que de llegar al sillón municipal concluirá obras inconclusas por la actual gestión. Señaló que terminará la Vía Expresa Sur y que hará los carriles para que el... pic.twitter.com/6BC5wZVywW — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

Cabe señalar que, Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) construirá cuatro nuevos puentes peatonales en este importante corredor de Lima sur en un plazo de 180 días calendario. Para ello, empezó con su plan de desvío vehicular progresivo desde el pasado 27 de agosto.

A poco más de dos meses para las elecciones regionales y municipales, algunos candidatos a la MML ya empiezan a mostrar sus posturas sobre las obras realizadas por la gestión municipal saliente.