Golpe a 'Los Pulpos': Mininter anuncia que 'Jhonson Pulpo' será trasladado a Lima el 2 de septiembre

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter), a través de Migraciones y en coordinación con las autoridades bolivianas, concretó el retorno al país de Jhonson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonson Pulpo'. El cabecilla de 'Los Pulpos' quedó bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras completarse los procedimientos fronterizos de expulsión y entrega formal.

Coordinación oficial y logística para el traslado a la capital por parte del Mininter

Por medio de su red social X (antes Twitter), el Ministerio del Interior anunció que el cabecilla de 'Los Pulpos' sería trasladado a Lima el 2 de septiembre. Las autoridades articularon las garantías de seguridad correspondientes para resguardar la integridad del trayecto y evitar cualquier intento de rescate o fuga.

"Mañana, el ministro del Interior, César Astudillo, conducirá su traslado a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia peruana", señala el comunicado oficial del Ministerio del Interior.

César Astudillo será el encargado de encabezar su traslado.

Una vez en la capital, el procesado afrontará los requerimientos judiciales pendientes presentados por el Ministerio Público. Su llegada permitirá avanzar en las investigaciones acumuladas por diversos delitos graves cometidos en el norte del país e internacionalmente.

Operativo internacional y captura en La Paz

La caída de Jhonson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonson Pulpo', marca un hito en la lucha contra el crimen organizado. Tras su captura en La Paz, Bolivia, el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos fue entregado este martes a la Policía Nacional del Perú en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno.

Cruz Torres fue intervenido este martes 1 de septiembre en un inmueble de la calle Isaac Tamayo, en La Paz, tras un operativo conjunto que involucró a la Policía Boliviana, la PNP y agencias internacionales como la DEA y el FBI. Intentó escapar, pero fue reducido de inmediato por los agentes encargados del despliegue táctico.

Su detención representa un duro golpe a Los Pulpos, organización criminal con base en Trujillo, vinculada a extorsiones, secuestros y asesinatos. Bajo su mando, el clan extendió operaciones hacia Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, convirtiéndose en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de la región.

En ese sentido, el Ministerio del Interior (Mininter), con César Astudillo en la cabeza, reafirma el compromiso de articular esfuerzos con organismos internacionales para capturar a los principales cabecillas de las mafias criminales y ponerlos a disposición de la justicia peruana.