Selección peruana presentó su lista de convocadas para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Es oficial. El técnico Antonio Rizola se tomó un tiempo durante los entrenamientos de la selección peruana para presentar a la lista definitiva de convocadas que disputarán el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 que se desarrollará en Río de Janeiro, Brasil, del 8 al 13 de septiembre.

Las 14 voleibolistas elegidas por Antonio Rizola

Luego de las sensibles bajas conocidas de Karla Ortiz, Thaisa Mc Leod y Diana de la Peña, el entrenador brasileño definió la nómina de 14 voleibolistas que conformarán la delegación que representará a Perú en el certamen continental en territorio brasileño y que finalmente aceptaron el llamado del comando técnico.

La Blanquirroja tendrá el objetivo principal de conseguir uno de los 3 cupos al Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá y un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Cabe señalar que, el equipo patrio no disputa una cita mundialista desde 2010, por lo que busca romper esos 16 años de ausencia.

En ese sentido, a continuación te presentamos la lista oficial de las convocadas por Perú para jugar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026:

Yadhira Anchante (armadora) Brenda Lobatón (punta) Aixa Vigil (punta) Lucia Magallanes (armadora) Sandra Ostos (punta) Mirian Patiño (líbero) Kiara Montes (punta) Claudia Palza (central) Coraima Gómez (central) Daniela Muñoz (punta) Saskya Silvano (central) Rachell Hidalgo (líbero) Alondra Alarcón (punta) Andrea Villegas (líbero)

El fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 contará con la participación de 6 combinados del continente, además de la selección peruana femenina estarán presentes Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. El mencionado certamen otorgará 3 cupos al Mundial de Voleibol Femenino 2027, que se jugará en Estados Unidos y Canadá, y 1 boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Así, el sexteto nacional tendrá su gran debut frente a su similar de Argentina el 8 de septiembre desde las 12:00 p.m. Al día siguiente, 9 de septiembre, medirá fuerzas ante el combinado de Brasil desde las 6:00 p.m.

Para la tercera fecha, la Bicolor tendrá que enfrentar a Venezuela el 10 de septiembre a las 3:00 p.m. En la penúltima fecha, afrontará un duelo ante Colombia a las 8:30 p.m. y cerrará su participación el 13 de septiembre con el duelo ante Chile desde las 7:30 p.m.

Es así que, el técnico brasileño Antonio Rizola presentó la lista definitiva de convocadas que disputarán el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 que se desarrollará en Río de Janeiro, Brasil, del 8 al 13 de septiembre. Hay que tomar en cuenta que no estarán presentes Karla Ortiz, Thaisa Mc Leod y Diana de la Peña.