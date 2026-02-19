Chorrillos: Hombre agrede físicamente a fiscalizadora en playa Agua Dulce

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre identificado como Giancarlo Hidalgo (49) fue el agresor de una fiscalizadora de la municipalidad de Chorrillos mientras realizaba labores de supervisión y vigilancia en la playa Agua Dulce durante la mañana de este jueves 19 de febrero, cerca al inicio del fin de semana.

Un video grabado por otra fiscalizadora registró la agresión física en contra de Marile Pinto (42), mujer que fue agredida en el rostro luego de recibir un golpe a manos del sujeto. Posterior al ataque se adoptaron medidas de seguridad como el trámite de denuncia en contra del hombre de 49 años.

Hombre agrede a fiscalizadora en Chorrillos

Un hecho de agresión física se registró este jueves 19 de febrero en la emblemática playa de Chorrillos, Agua Dulce. El ataque ocurrió cuando un hombre identificado como Giancarlo Hidalgo lanzó un golpe directo al rostro en contra de Marile Pinto, fiscalizadora de la Municipalidad de Chorrillos.

El hecho fue presenciado por otros fiscalizadores del municipio luego de que el sujeto fuera brevemente intervenido e increpado ante lo que habría sido una labor de fiscalización en la playa. Como se recuerda, Agua Dulce fue temporalmente clausurada por un día para cooperar en devolver su salubridad.

Tras el golpe en el rostro, el hombre se alejó de la escena y refirió que había sido previamente insultado por los trabajadores de fiscalización, justificando su agresividad en contra de Pinto. El agresor continúo con su hostil actitud mediante agresiones físicas.

Transcurrido el ataque, el subgerente de Seguridad Ciudadana del municipio, Tito Gutiérrez, indicó que se encontraba brindando todo el apoyo necesario a la fiscalizadora agredida. Adicionalmente, refirió que la agresión no quedaría solo en un altercado.

Ante la agresión física y verbal, el subgerente indicó que se están revisando los temas legales en la comisaría de Chorrillos. Así se indicó que el sujeto ya había sido denunciado por el ataque en contra de la mujer de fiscalización.

En el caso de la agraviada, este fue referida al área de médico legista en la sede policial para pasar por lo exámenes médico legales y el municipio se encontraba a la espera de estos resultados para proceder con la denuncia.

Agua Dulce fue temporalmente cerrada

El pasado 15 de diciembre, Agua Dulce fue temporalmente clausurada durante el domingo 15 de febrero a causa del mal estado de salubridad que se encuentra en este espacio natural de la costa limeña.

La medida fue adoptada desde las 00:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y contó con el respaldo de un contingente policial que resguardó los exteriores de esta popular playa. Durante este día, comerciantes y voluntarios iniciaron una jornada de limpieza con el fin de contribuir a la necesaria limpieza de esta playa citadina.

La postura de la Municipalidad de Chorrillos precisó que está medida se enmarcaba en defensa de la "protección de la salud pública, gestión ambiental y prevención de riesgos", señalado a través de un comunicado.

En Agua Dulce, un hombre de 49 años fue el agresor de una fiscalizadora de la Municipalidad de Chorrillos a quien agredió física y verbalmente. La denuncia en contra del sujeto fue sentada en la sede policial del distrito.