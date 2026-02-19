Campaña de DNI electrónico GRATIS el sábado 21 de febrero: ¿Quiénes se verán beneficiados?

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce quiénes se verán beneficiados con la campaña gratuita para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Además, descubre los requisitos y los trámites que se podrán realizar este sábado 21 de febrero.

Importancia del DNI electrónico

En medio de la campaña del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) bajo el lema de "Verano inclusivo" y en el marco de las venideras Elecciones Generales 2026, se reveló que este sábado se desarrollará un nuevo evento gratuito en un determinado distrito de Lima Metropolitana para el trámite del DNIe. ¿Pero por qué es importante tener ese documento?

Pues bien, de acuerdo a la entidad liderada por Carmen Velarde, el DNI electrónico transforma los procesos de identificación y verificación de identidad, marcando un avance significativo en la modernización de los servicios públicos y privados. Además, el documento brinda seguridad, rapidez y acceso a múltiples servicios en línea.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Identidad digital : Permite acreditar tu identidad tanto de forma presencial como en el entorno virtual.

: Permite acreditar tu identidad tanto de forma presencial como en el entorno virtual. Acceso a servicios digitales : Facilita trámites como el voto electrónico, la obtención de copias certificadas.

: Facilita trámites como el voto electrónico, la obtención de copias certificadas. Firma digital.

Agilidad en gestiones.

Campaña gratuita del DNIe: Beneficiarios

En ese marco, con el objetivo de reducir las brechas de acceso al documento, priorizando el trámite de los menores de edad, adultos mayores y personas en situación vulnerable, una nueva campaña gratuita se ejecutará el 21 de febrero, pero esta vez en el distrito de Carabayllo, a partir de las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. en el estadio Ricardo Palma (puerta N.° 1).

Asimismo, la iniciativa de Reniec junto al municipio de ese distrito de Lima Norte, que fue difundida en redes sociales, beneficiará exclusivamente a este grupo de personas:

Niños y adolescentes (hasta los 17 años de edad).

de edad). Adultos mayores de 60 años.

Personas con discapacidad (presentando su carné del Conadis ).

). Personas en estado de pobreza extrema (calificadas por Sisfoh).

En esa misma línea, se aconseja llegar temprano, ya que solo habrá 1.500 tickets. Entre los requisitos para acceder a la campaña está:

DNI en físico o copia.

Copia del recibo de agua o luz.

Copia vigente de la clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema.

Campaña de DNI electrónico gratis el 21 de febrero.

DNIe gratuito en febrero

Finalmente, recuerda que, en caso de que no puedas acudir a la campaña gratuita del DNIe del 21 de febrero, la Reniec ha puesto a disposición numerosas sedes a nivel nacional para extender el alcance de este beneficio para más peruanos y peruanas al emitir su nuevo documento.

Es así que, si deseas saber en qué otros distritos se llevarán a cabo estas iniciativas en lo que resta del mes de febrero, periodo en que estará vigente esta promoción, puedes acceder a través de este LINK. En el caso de Lima, se han dispuesto 11 sedes en Lima Metropolitana y 22 sedes a nivel nacional.

Es así como se anunció la habilitación de nuevas jornadas gratuitas del DNI electrónico para menores, adultos mayores y ciudadanos vulnerables en Lima, en coordinación con el Reniec.