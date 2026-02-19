Balcázar y Cerrón: La vez que el actual mandatario declaró ser "muy amigo" del prófugo candidato

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

"Si yo marco a Cerrón ahorita en este momento y Cerrón me contesta" fueron las palabras que utilizó en actual presidente de la República, José María Balcázar, cuando fue consultado sobre su relación con el ahora profugo Vladimir Cerrón, aún en medio de la clandestinidad y cuestionados procesos judiciales por corrupción.

Estas declaraciones se produjeron en junio del 2024, luego de que José María Balcázar se reincorporara al partido de donde fue electo, pues el partido al que pertenecía (Perú Bicentenario) se habría disuelto por no tener los 5 integrantes que exige el reglamento del Congreso. Cuando se le preguntó sobre su cercanía con Cerrón, dijo que la Policía debía hacer bien su trabajo, pues al igual que él, también tenían el número telefónico del lider de Perú Libre.

"Si yo marco a Cerrón ahorita en este momento, Cerrón me contesta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ellos lo tienen también el número original del señor Cerrón y todo el mundo habla con él", afirmó.

Además de esto, también afirmó que las llamadas no son muy frecuentes, sino que afirmó que "no siempre, pero siempre me llama".

Intentó retractarse tras críticas

Unos días después de hacerse pública sus declaraciones y quye estas se volvieran en críticas por parte de la ciudadanía, Balcázar manifestó que que se hacía todo un bullying, dentro de su situación como lider político. Además sostubo que no estaba prohibido que él pudiera hablar con cualquier prófugo.

"Como fiscalizador, cualquier congresista, porque puede haber persecusiones políticas desde la cárcel o fuera de ella, y no está prohibido eso. La Policía tiene el control de las comunicaciones. Todos los teléfonos de los congresistas, los tiene la Policía. No hay ninguna novedad. Lo que pasa es que, como soy uyn líder político, hacen todo un bullying" declaró.

Entorno de Cerrón pide revocatoria de prisión preventiva

El abogado y la familia de Vladimir Cerrón acudieron el 2 de fecrero al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se revoque la orden de prisión preventiva que se dictó en su contra en el 2024 por los presuntos delitos de colusión agravada y asociasión ilícita para delinquir en el "caso Antalsis", investigación que se hiz en su contra luego de una millonaria defraudación durante su gestión como gobernador regional de Junín.

El abogado del líder de Perú Libre, Humberto Anbando declaró que la medida judicial no solo lo restringe de su libertad, sino que también perjudica su ejercicio de sus derechos políticos, pues este es un candidato presidencial. Argumentó que su actual situación de clandestinidad afecta que compita en condiciones de igualdad frente a los demás postulantes.