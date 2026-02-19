Golpe al transporte público en el Callao: Combi de 'La Colonial' queda inservible tras ser atacada con explosivos

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese al estado de emergencia decretado por el saliente gobierno de José Jerí, los atentados contra el transporte público continúan dándose en diferentes partes de Lima. Esta vez, una combi fue atacada con explosivos para lugar ser prendida fuego y quedar inservible en el Callao.

Combi fue atacada con explosivos en el Callao

De acuerdo a las primeras informaciones, le hecho se dio en los exteriores del mercado Sarita Colonia al rededor de las 2 de la mañana. Exactamente tuvo lugar en el cruce de la avenida Los Álamos con la calle Los Geranios.

Según testigos, un sujeto llegó hasta este punto con unas bolsas negras en sus manos y con actitud sospechosa. Luego, la unidad aparece en la escena para que minutos después se escuchara una serie de explosiones que alertaron a todos.

Al salir por sus ventanas, los residentes se percataron de la humareda que desprendía esta unidad de transporte público por lo que de inmediato se llamó a los bomberos. Lamentablemente, los rescatistas no pudieron hacer nada ya que la combi quedó completamente inservible producto del fuego.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Terror en el Callao. Una combi de la ruta 'La Colonial' fue atacada con explosivos en horas de la madrugada, frente al mercado Sarita Colonia. Vehículo terminó totalmente calcinado.



Vecinos están con miedo

Ahora, agentes de la comisaría de Ramón Castilla acudieron al llamado para acordonar la zona y evitar que transeúntes y curiosos. Además, efectivos de la policía de criminalística se encuentran en la escena del crimen para realizar las pesquisas de rigor y determinar quienes fueron los responsables del ataque.

Exitosa acudió hasta el primer puerto para recabar mayores detalles de este incidente criminal. Lamentablemente, los vecinos de la zona evitaron declarar a nuestro medio por miedo a represalias ya que indicaron que no es la primera vez que se da un hecho de este tipo.

A su vez, el jefe de la Región Policial Callao indicó que los ciudadanos pueden hacer sus denuncias en la web que se habilitó para este tipo de casos. Esta es www.estamoshartos.com.pe y se encuentra bajo el dominio de la PNP.

Como se recuerda, en los últimos día se dio una serie de ataques al sector transporte público cobrando la vida de dos conductores. Por ello, los principales dirigentes anuncian un eventual paro general exigiendo mayor accionar de las autoridades.

En resumen, una combi de la empresa 'La Colonial' quedó inservible luego que fuera atacada con explosivos en el Callao. Agentes de la PNP ya investigan el caso y no descartan que se trate de un caso de extorsión a dicha línea.