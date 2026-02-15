Agua Dulce: Contingente policial resguarda acceso tras anuncio de cierre temporal hasta las 11 de la noche

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como fuera anunciado por la Municipalidad de Chorrillos hace una semana, este domingo 15 de febrero, la playa Agua Dulce estará temporalmente cerrada debido a su grave estado insalubre que presenta por las toneladas de residuos sólidos que dejan malos veraneantes cada fin de semana.

Desde la medianoche de hoy hasta las 11:00 p. m., un contingente policial resguardará los exteriores de la concurrida playa capitalina, mientras un grupo de aproximadamente 100 comerciantes ha empezado desde tempranas horas una jornada de limpieza para devolver la salubridad a este espacio natural capaz de recibir a 30 000 personas.

Comerciantes hacen un llamado a la responsabilidad

Tal como era de esperarse, la disposición municipal tiene como uno de sus principales afectados a los comerciantes, quienes aprovechan estos meses del año para ofrecer sus emprendimientos a miles de bañistas que acuden a Agua Dulce.

En diálogo con un equipo de Exitosa, una negociante lamentó que por un grupo de personas desadaptadas hayan tenido que cerrar el acceso a la emblemática playa chorrillana.

En ese sentido, no solo expresó su preocupación porque la medida pueda volverse más severa, también hizo un llamado a los veraneantes a tomar conciencia de sus actos, a fin de que los altos registros de contaminación ambiental no vuelvan a ocurrir.

"He venido para hacer limpieza a la playa, para poder trabajar y dejar la playa en orden. La gente que venga por favor también tiene que traer su bolsa de basura y dejar limpio las playas. A nosotros no nos conviene que la playa esté cerrada, perdemos entre 300 a 400 soles por día", dijo una emprendedora a nuestro medio".

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La playa Agua Dulce ha sido cerrada este domingo, 15 de febrero. Ante la medida adoptada por la Municipalidad de Chorrillos, más de 20 agentes policiales resguardan la zona. Por su parte, ambulantes cuestionaron la disposición, argumentando que afectará a... pic.twitter.com/KpwWE2HHGm — Exitosa Noticias (@exitosape) February 15, 2026

Municipalidad responde a Defensoría del Pueblo

Tras el rechazo de la Defensoría del Pueblo con referente al cierre de la playa Agua Dulce, desde la Municipalidad de Chorrillos salieron a responder a la entidad que preside Josué Gutiérrez, aseverando que la medida "es en aras de proteger la salud pública" de sus vecinos y bañistas que asisten a diario a tan concurrido lugar.

"Es importante precisar que la medida anunciada tiene carácter excepcional, temporal y preventivo, y se enmarca en las competencias municipales de protección de la salud pública, gestión ambiental y prevención de riesgos", señala su comunicado.

En ese sentido, puntualizan que el "derecho al libre tránsito no puede ejercerse al margen del derecho superior a la salud y a un ambiente seguro". Asimismo, aclaran que en coordinación del Ministerio de Salud vienen realizando "jornadas de limpieza, desinfección y fumigación" para garantizar la salubridad de la mencionada playa.

De esta manera, la playa Agua Dulce se mantiene este domingo cerrada, con la finalidad de que no se vuelvan a repetir los altos índices de contaminación que ponen en peligro todo a su alrededor.