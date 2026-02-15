Agua Dulce: Contingente policial resguarda acceso tras anuncio de cierre temporal hasta las 11 de la noche

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/02/2026
Tal como fuera anunciado por la Municipalidad de Chorrillos hace una semana, este domingo 15 de febrero, la playa Agua Dulce estará temporalmente cerrada debido a su grave estado insalubre que presenta por las toneladas de residuos sólidos que dejan malos veraneantes cada fin de semana.
Desde la medianoche de hoy hasta las 11:00 p. m., un contingente policial resguardará los exteriores de la concurrida playa capitalina, mientras un grupo de aproximadamente 100 comerciantes ha empezado desde tempranas horas una jornada de limpieza para devolver la salubridad a este espacio natural capaz de recibir a 30 000 personas.
Comerciantes hacen un llamado a la responsabilidad
Tal como era de esperarse, la disposición municipal tiene como uno de sus principales afectados a los comerciantes, quienes aprovechan estos meses del año para ofrecer sus emprendimientos a miles de bañistas que acuden a Agua Dulce.
En diálogo con un equipo de Exitosa, una negociante lamentó que por un grupo de personas desadaptadas hayan tenido que cerrar el acceso a la emblemática playa chorrillana.
En ese sentido, no solo expresó su preocupación porque la medida pueda volverse más severa, también hizo un llamado a los veraneantes a tomar conciencia de sus actos, a fin de que los altos registros de contaminación ambiental no vuelvan a ocurrir.
"He venido para hacer limpieza a la playa, para poder trabajar y dejar la playa en orden. La gente que venga por favor también tiene que traer su bolsa de basura y dejar limpio las playas. A nosotros no nos conviene que la playa esté cerrada, perdemos entre 300 a 400 soles por día", dijo una emprendedora a nuestro medio".
Municipalidad responde a Defensoría del Pueblo
Tras el rechazo de la Defensoría del Pueblo con referente al cierre de la playa Agua Dulce, desde la Municipalidad de Chorrillos salieron a responder a la entidad que preside Josué Gutiérrez, aseverando que la medida "es en aras de proteger la salud pública" de sus vecinos y bañistas que asisten a diario a tan concurrido lugar.
"Es importante precisar que la medida anunciada tiene carácter excepcional, temporal y preventivo, y se enmarca en las competencias municipales de protección de la salud pública, gestión ambiental y prevención de riesgos", señala su comunicado.
En ese sentido, puntualizan que el "derecho al libre tránsito no puede ejercerse al margen del derecho superior a la salud y a un ambiente seguro". Asimismo, aclaran que en coordinación del Ministerio de Salud vienen realizando "jornadas de limpieza, desinfección y fumigación" para garantizar la salubridad de la mencionada playa.
De esta manera, la playa Agua Dulce se mantiene este domingo cerrada, con la finalidad de que no se vuelvan a repetir los altos índices de contaminación que ponen en peligro todo a su alrededor.