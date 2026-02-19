SISMO sacude Perú HOY, 19 de febrero: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico sentido este jueves

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Descubre cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo que remeció el país en la mañana de este jueves 19 de febrero, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

En menos de nueve horas, un nuevo movimiento telúrico se sintió en el país. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, compartido a través de sus redes sociales, esta actividad sísmica se registró con una magnitud de 4.0 al promediar las 8:45 a.m. de este jueves a 69 kilómetros al oeste de Chimbote, Santa, en Áncash.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0092

Fecha y Hora Local: 19/02/2026 08:45:41

Magnitud: 4.0

Profundidad: 48km

Latitud: -9.11

Longitud: -79.21

Intensidad: II Chimbote

Referencia: 69 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 19, 2026

Noticia en desarrollo...

