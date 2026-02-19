RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
En alerta

SISMO sacude Perú HOY, 19 de febrero: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico sentido este jueves

El IGP reportó un nuevo sismo que sacudió el país en la mañana de este jueves, 19 de febrero. Conoce todos los detalles de este movimiento telúrico: Magnitud, epicentro y hora del "remezón".

Temblor hoy en Perú.
Temblor hoy en Perú. (Composición Exitosa)

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/02/2026

¡Perú no deja de temblar! Descubre cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo que remeció el país en la mañana de este jueves 19 de febrero, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

En menos de nueve horas, un nuevo movimiento telúrico se sintió en el país. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, compartido a través de sus redes sociales, esta actividad sísmica se registró con una magnitud de 4.0 al promediar las 8:45 a.m. de este jueves a 69 kilómetros al oeste de Chimbote, Santa, en Áncash.

 

Noticia en desarrollo...
 

