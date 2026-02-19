SIN LUZ hasta por 11 horas el 22 de febrero: Distritos que se verán afectados el domingo

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Si estabas pensando en usar un electrodoméstico este 22 de febrero, lo ideal es saber que ese día habrá corte de luz en algunos distritos del país. Conoce si tu zona está en la lista de las afectadas por la medida temporal.

¿Por qué será el corte de luz el 22 de febrero?

A través de sus redes sociales y página web, la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, anunció a sus usuarios que tomen medidas preventivas ante la nueva jornada de restricción del servicio eléctrico para este domingo, ya que ejecutarán una serie de acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad y evitar futuros inconvenientes en el sistema.

Entre algunos de los trabajos que realizarán en algunos distritos de La Libertad y Áncash están la subsanación de deficiencias, el cambio de transformadores, poda de árboles y mantenimiento de redes de distribución. En ese marco, la entidad les recuerda que la interrupción será por un determinado rango de horas orientadas a minimizar fallas técnicas.

Sin luz en La Libertad el domingo

La empresa eléctrica indicó que la interrupción temporal este domingo 22 de febrero será en las siguientes zonas del departamento de La Libertad, también conocido como "Cuna de la Independencia del Perú":

En el distrito de Ascope, desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.: Chicama, Paiján, Chocope, Casagrande, Ascope, Roma, Sausal, Razuri y Santiago de Cao, Magdalena y anexos.

Chicama, Paiján, Chocope, Casagrande, Ascope, Roma, Sausal, Razuri y Santiago de Cao, Magdalena y anexos. Distrito de La Esperanza desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.: AA. HH. Wichanzao, Urb. Manuel Arévalo I, II y III, Parque Industrial (Parcial), Sector Alan García Pérez, AA. HH. Villa Hermosa; AA. HH. Fraternidad II, AH Primavera, A.H. Ramiro Priale, Nueva Jerusalem III, A.H. Maria Elena Moyano, AH. Los Pinos, A.H. Las Palmeras, Sector el Triunfo, Barrio Manuel Seoane, Sector Los Ángeles, A.H. Carlos García Ronceros, Sector Villa El Mirador, Fraternidad 1.ª Etapa, Barrio Alto Trujillo Barrio I, II, III, Barrio Nueva Florencia Barrio I, II, III, A.H. Pedro Ordoñes.

¿Qué zonas se verán afectadas en Áncash?

Según lo indicado por Hidrandina, la suspensión del suministro también se aplicará en Áncash, precisamente en:

Chimbote desde las 7:00 a.m. a 5:00 p.m.: Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio La Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural Mi Establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal - Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ El Porvenir, PP. JJ La Unión, AA.HH. Primavera Alta, PP. JJ. La Primavera, Virgen de Guadalupe, La Campiña, AA.HH. Villa El Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ. Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Tupac Amaru Alto y Bajo Tambo Real, AA. HH. Ampl. La Unión, C.P. Kilómetro 8, Centro Poblado Tupac Bajo, AA.HH. Laderas Los Jardines, AA.HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA.HH. Laderas de los Jardines, AA.HH. El Mirador - Chachapoyas, Anexo La Campiña San José, AA. HH. Nuevo Amanecer, AA.HH. Pampadura, AA.HH. Santa Elisa, AA.HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA.HH. Chachapoyas Bajo, AA.HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1.ª etapa, Anexo Chachapoyas, AA.HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA.HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, AA.HH. Nueva Esperanza Parcela A, AA.HH. Santa Rosa, AA. HH. Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ. 3 de Octubre.

Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio La Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural Mi Establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal - Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ El Porvenir, PP. JJ La Unión, AA.HH. Primavera Alta, PP. JJ. La Primavera, Virgen de Guadalupe, La Campiña, AA.HH. Villa El Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ. Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Tupac Amaru Alto y Bajo Tambo Real, AA. HH. Ampl. La Unión, C.P. Kilómetro 8, Centro Poblado Tupac Bajo, AA.HH. Laderas Los Jardines, AA.HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA.HH. Laderas de los Jardines, AA.HH. El Mirador - Chachapoyas, Anexo La Campiña San José, AA. HH. Nuevo Amanecer, AA.HH. Pampadura, AA.HH. Santa Elisa, AA.HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA.HH. Chachapoyas Bajo, AA.HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1.ª etapa, Anexo Chachapoyas, AA.HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA.HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, AA.HH. Nueva Esperanza Parcela A, AA.HH. Santa Rosa, AA. HH. Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ. 3 de Octubre. En Santa Clemencia, El Mirador, Villa El Salvador, Santa Elisa, Chachapoyas Alto, Pampadura, Ampliación Pampa Dura Darío Velarde, Cahuide, Nueva Esperanza, El Pozo, Sector Las Cruces - Montesarumo.

Así que si pensabas trabajar desde casa usando tu laptop, recuerda cargarla desde ya, puesto que este domingo 22 de febrero del 2026 no habrá luz en algunos distritos de La Libertad y Áncash, según el reporte de Hidrandina.