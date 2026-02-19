Congreso: Presentan proyecto de ley para un nuevo retiro de fondos de la AFP

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Podemos Perú), presentó un proyecto de ley, con la finalidad de autorizar el noveno retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de los fondos del Sistema Privado De Pensiones (AFP).

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 13999/2026-CR, presentado el miércoles 18 de febrero, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República. En ese sentido, te explicamos los procedimientos de retiro planteados por el mencionado legislador.

Proyecto de ley.

¿Cómo sería el retiro?

De acuerdo con lo planteado por el parlamentario, la iniciativa propone mitigar los efectos económicos derivados del incremento del costo de vida, la desaceleración económica, la reducción del ingreso real de los hogares y la pérdida de rentabilidad real de determinados fondos previsionales.

En ese sentido, los afiliados podrán retirar hasta un monto máximo equivalente a 4 UIT vigentes (S/ 22 000) al momento de presentar su solicitud, proponiendo el siguiente procedimiento para el retiro de las aportaciones:

La solicitud podrá presentarse de manera presencial o virtual. El desembolso se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una. El primer desembolso se efectuará dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la solicitud.

Del mismo modo, el dispositivo precisa que los montos retirados tienen carácter intangible, no pudiendo ser objeto de embargo, retención o compensación, salvo por deudas alimentarias conforme a ley.

Reglamentación:

De aprobarse el proyecto de ley en el Pleno del Congreso, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobará y publicará el reglamento para el procedimiento operativo del retiro de los fondos de los afiliados en un plazo máximo de 30 días calendario, tras la publicación de la presente ley.

En la exposición de motivos del planteados por el legislador, precisa que de aprobarse el su iniciativa permitirá al afiliado tener liquidez inmediata, reducir la presión financiera sobre familias en situación de pobreza monetaria, disminuir el sobreendeudamiento y facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales (salud, educación, alimentación).

Del mismo modo, el autor destaca que el presente proyecto de ley se encuentra alineado con los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional, "instrumento de concertación política y social que establece las Políticas de Estado de largo plazo orientadas al desarrollo sostenible, la estabilidad democrática y la justicia social en el Perú".

De esta manera, el parlamentario espera que su iniciativa pueda ser aprobada en la segunda legislatura ordinaria que empieza el próximo 1 de marzo.