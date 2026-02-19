Sobreviviente de Jeffrey Epstein celebra arresto del ex príncipe Andrés: "Estamos haciendo historia"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La detención del ex príncipe Andrés de York, ocurrida a primeras horas de este 19 de febrero en Norfolk bajo cargos de mala conducta en el ejercicio de cargo público, ha generado reacciones inmediatas entre las víctimas del caso Epstein. Una de las voces más visibles fue la de Marina Lacerda, sobreviviente que celebró el arresto como un triunfo histórico para quienes han luchado por justicia.

"Es increíble, es algo que todos los supervivientes han deseado, trabajando y luchando. El hermano y hermana de Virginia deben estar emocionadísimos ahora. Es increíble ver cómo todo el mundo está actuando y no se está haciendo nada en Estados Unidos; es realmente triste, pero estoy muy contenta. Estamos haciendo historia aquí, esto es muy importante", declaró Lacerda.

Andrés en el caso Epstein

El ex duque de York fue arrestado en su cumpleaños número 66, en medio de registros policiales en propiedades de Norfolk y Berkshire. La investigación se vincula a nuevas revelaciones en los archivos de Jeffrey Epstein, que incluyen correos electrónicos y comunicaciones entre ambos.

La policía británica confirmó que se trata de un proceso en curso, mientras el rey Carlos III expresó "profunda preocupación" y pidió que se garantice un juicio justo.

La detención revive el caso de Virginia Giuffre, quien en 2021 demandó a Andrés por abuso sexual cuando era menor de edad. Aunque el proceso terminó en un acuerdo extrajudicial millonario, el episodio marcó el inicio del declive público del príncipe, que fue despojado de títulos y funciones oficiales.

El pedido de intervención

Marina Lacerda ya había pedido públicamente que se investigara a Andrés con mayor rigor, señalando que su inmunidad y posición dentro de la monarquía británica habían protegido durante años a figuras vinculadas al círculo de Epstein. Su celebración tras la detención refleja la satisfacción de ver que, finalmente, las instituciones británicas actúan frente a las denuncias.

La reacción de Lacerda pone en evidencia la dimensión simbólica del arresto: más allá de las consecuencias legales, representa un reconocimiento a la lucha de las víctimas que durante décadas denunciaron abusos sin ser escuchadas. La referencia a la familia de Virginia Giuffre subraya la conexión emocional con uno de los casos más emblemáticos del escándalo Epstein.

La detención de Andrés, sumada a la presión internacional por esclarecer las redes de poder vinculadas a Epstein, abre un nuevo capítulo en el debate sobre impunidad y responsabilidad en las élites. Para las víctimas, como Lacerda, se trata de un momento histórico que marca un antes y un después en la búsqueda de justicia.