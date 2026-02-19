SIN AGUA hasta por 12 horas el 20 de febrero: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A juntar agua desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva interrupción en el suministro del recurso hídrico para este viernes 20 de febrero. Conoce qué distritos se verán afectados con la medida.

¿Qué distritos no tendrán agua el viernes?

Perú atraviesa un nuevo gobierno de transición y esta vez encabezado por José María Balcázar, quien la noche del 18 de febrero fue elegido como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Parlamento. Como consecuencia de esta designación, el congresista de Perú Libre asumió también la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

En medio de esta situación política, se dio un nuevo anuncio por parte de Sedapal: la restricción temporal del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima Metropolitana. ¿El motivo? Ejecutar una nueva jornada de trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red para garantizar la optimización del sistema y seguir brindando servicio de calidad a sus usuarios.

En ese marco, la empresa estatal exhortó a sus usuarios a tomar medidas preventivas con anticipación, almacenar agua de forma responsable y revisar los horarios exactos del corte para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la interrupción este viernes 20 de febrero.

Interrupción del servicio en San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Maranga 1.ª, 2.ª y 3.ª etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Av. Libertad, Av. Andrés Rázuri y calles interiores.

Urb. Maranga 1.ª, 2.ª y 3.ª etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Av. Libertad, Av. Andrés Rázuri y calles interiores. Motivo: Trabajos de mejoramiento/rehabilitación.

Trabajos de mejoramiento/rehabilitación. Sector 45.

Corte de agua en San Martín de Porres

Áreas afectadas: A.H. 3 de Mayo.

A.H. 3 de Mayo. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 213.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, también recordó a los usuarios que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado en su sector, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", indicó la empresa estatal hasta el cierre de esta nota de Exitosa.

Así que no dudes en juntar agua desde ya ante el anuncio de Sedapal de que interrumpirá el servicio de forma temporal este viernes 20 de febrero por trabajos de mantenimiento en la red ubicados en algunos distritos de Lima.