Actualidad
Tiembla el país

Sismo sacude el norte del Perú, HOY 19 de febrero: Magnitud y epicentro del reciente temblor sentido este jueves

Conozca en la siguiente nota la magnitud y el epicentro del reciente sismo que se registró en Perú este jueves 19 de febrero, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude el norte del Perú, HOY 19 de febrero
Sismo sacude el norte del Perú, HOY 19 de febrero (Foto: Composición Exitosa)

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/02/2026

Un nuevo sismo se ha registrado en el territorio nacional. En la siguinete nota conoce todos los detalles del reciente movimiento telúrico suscitado en el norte este jueves 19 de febrero según el útlimo reporte del  del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor sacude el norte del país

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP un nuevo sismo se ha suscitado en el Perú durante la tarde de este jueves 19 de febrero lo que ha generado la atención de la población. Según este último reporte, el movimiento telúrico se ha registrado a las 12:46 p.m. 

Además, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica quen afecta al territorio peruano precisó que ha tenido como magnitud 4.0 en la escala de Richter. Asimismo, señaló que ocurrió a 43 kilómetros al norte de Lancones, Sullana - Piura.

También, se refiere que este temblor en suelo piurano tuvo una profundidad de 68 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III Lancones, en la escala de Mercalli, lo que significa que fue percibido de manera leve. En este reporte sísmico se agrega que se rastreó una latitud de -4.27 y al mismo tiempo una longitud de -80.43.

SISMO sacude Perú HOY, 19 de febrero: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico sentido este jueves
¿Cuál fue el epicentro de este movimiento telúrico?

Por su parte,  mediante sus canales oficiales, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI publicó el boletín informativo en el que puntualizó que el sismo registrado durante esta tarde en Piura tuvo como epicentro el distrito de Lancones, ubicada en la provincia de Sullana.

Noticia en desarrollo...

 

