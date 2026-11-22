22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), anunció la intervención de 1000 hectáreas de bosques impactados por recientes incendios forestales y actividades agropecuarias en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Callería, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

La acción, ejecutada en lo que va del año, emplea drones agrícolas de carga pesada para dispersar desde el aire más de cinco millones de esferas restauradoras sobre bosques secundarios y áreas degradadas de difícil acceso.

Restauración de especies nativas

De acuerdo con el investigador del IIAP Edinson López, la técnica encapsula semillas nativas en esferas de suelo aluvial y abono orgánico que protegen el material frente a depredadores y radiación solar hasta que lleguen las lluvias, evitando el estrés del trasplante y reduciendo costos operativos.

Con una tasa promedio de germinación del 40 % en experiencias previas de la Amazonía, se estima alcanzar entre 800 y 1000 árboles por hectárea usando siete especies nativas de rápido crecimiento: bolaina blanca, capirona, topa, cetico, sangre de grado, shaina y achiote; además de parcelas permanentes de evaluación en Pucallpa con mediciones a los 6, 12 y 24 meses.

Un siniestro reciente: el incendio en Campo Verde

La necesidad de restaurar áreas afectadas por el fuego y la presión agropecuaria quedó reflejada en uno de los episodios recientes reportados en la misma provincia, cuando un incendio forestal de grandes proporciones golpeó el caserío El Pimental, en el distrito de Campo Verde.

Según el reporte del COEN-INDECI, el siniestro se reportó inicialmente el 18 de noviembre y dejó afectaciones en 40 hectáreas de cobertura natural y 100 hectáreas de cultivos, sin daños a la vida ni a la salud de las personas.

En las labores de control y extinción participaron brigadas municipales de Campo Verde, Coronel Portillo, Neshuya y Nuevo Requena, bomberos voluntarios y pobladores locales, mientras el director del COER Ucayali señaló que muchos focos responden a quemas para ampliar chacras sumadas a las altas temperaturas. El fuego quedó extinguido cerca de las 18:00 horas tras el despliegue conjunto.

La intervención del MINAM y el IIAP en Coronel Portillo apuesta por la innovación tecnológica y el seguimiento científico para acelerar la recuperación de bosques degradados en Ucayali. Frente a la recurrencia de incendios vinculados a quemas agrícolas y condiciones climáticas adversas, la restauración y el monitoreo sostenido resultan clave para proteger el patrimonio natural amazónico.