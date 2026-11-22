22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima recordó que este lunes 23 de noviembre vence el descuento excepcional del 90% en papeletas de tránsito. La medida permite a conductores y propietarios de vehículos regularizar sus deudas mediante el pago de una parte del importe de las multas comprendidas en el beneficio.

La reducción está respaldada por el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y la Ordenanza Municipal N.° 2849-2026-MML. Según la entidad, después de la fecha límite ya no será posible acogerse a esta facilidad.

¿Qué deudas pueden acceder al descuento?

El beneficio no se limita a las papeletas pendientes de pago sin un procedimiento iniciado. También comprende las deudas que se encuentran en cobranza coactiva, aquellas que siguen en trámite y las que fueron impugnadas, siempre que correspondan a infracciones elegibles.

En esos casos, se condona el 90% de la multa y el conductor debe pagar el 10% restante. La entidad exhortó a revisar las obligaciones pendientes antes del vencimiento para verificar cuáles pueden acogerse a la reducción.

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Las infracciones que quedan excluidas

El descuento no alcanza a las infracciones muy graves identificadas con los códigos M1, M2, M3, M4, M20C, M27, M28, M37, M38 y M39 del Reglamento Nacional de Tránsito. Entre las conductas excluidas figuran conducir en estado de ebriedad o sin licencia.

Por ello, la existencia de una deuda pendiente no implica que esta reciba automáticamente la rebaja: es necesario comprobar el código de la papeleta y su elegibilidad.

¿Dónde consultar y realizar el pago?

El SAT informó que los usuarios pueden revisar sus papeletas y cancelar las deudas mediante los siguientes canales:

Portal institucional del SAT de Lima, en la opción "Pagos en línea".

Billeteras digitales Yape y Plin.

Bancos y agentes autorizados.

Agencias del SAT de Lima, para la atención presencial.

Advierten sobre medidas de cobranza

Wilfredo Calderón, vocero del SAT de Lima, señaló que esta oportunidad permite regularizar las obligaciones y evitar que las deudas sigan aumentando por intereses y costas. También advirtió que la entidad puede continuar con las medidas cautelares permitidas por ley, como el embargo de bienes o la retención de vehículos.

El vencimiento del descuento no supone que esas acciones se ejecuten automáticamente contra todos los deudores, sino que la entidad mantiene sus facultades de cobranza conforme al procedimiento correspondiente.