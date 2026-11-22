22/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 también tuvo una reacción desde Perú. Luis Advíncula, actual jugador de Alianza Lima y exintegrante del equipo argentino, utilizó sus redes sociales para felicitar a la institución tras su victoria ante Atlético Mineiro y dedicarle unas palabras a sus hinchas.

El lateral derecho compartió una publicación relacionada con la consagración del cuadro xeneize y expresó el afecto que mantiene por el equipo, al que defendió durante varios años antes de regresar al fútbol peruano. Su mensaje se sumó a las celebraciones de los seguidores argentinos.

Luis Advíncula dedicó emotivas palabras a Boca Juniors

A través de una historia de Instagram, el futbolista nacional publicó un saludo luego de que Boca Juniors levantara el trofeo continental. Advíncula acompañó la imagen del campeonato con una frase en la que resaltó el cariño por la institución y reconoció la alegría de sus hinchas.

"Felicidades a este hermoso club que quiero mucho. Se lo merecen todos los bosteros", escribió el 'Rayo'.

Advíncula siguió la final luego de disputar con Alianza Lima el encuentro ante FC Cajamarca por el Torneo Clausura. El lateral había formado parte de la plantilla de Boca durante varias temporadas y compartió equipo con algunos jugadores que participaron en la reciente definición.

El paso del 'Rayo' por el equipo argentino

Luis Advíncula llegó a Boca Juniors en 2021 y permaneció en el equipo hasta enero de 2026, cuando se concretó su salida para volver al fútbol peruano. Durante ese periodo, el defensor disputó 169 partidos oficiales, anotó seis goles y registró 13 asistencias, además de conquistar cuatro títulos.

Uno de sus momentos más destacados ocurrió durante la Copa Libertadores 2023, cuando Boca llegó a la final del torneo frente a Fluminense. Advíncula fue una de las figuras del conjunto argentino y terminó como su máximo goleador en aquella edición, con cuatro anotaciones.

El peruano también marcó un gol en la final disputada en el estadio Maracaná, donde consiguió el empate transitorio frente al cuadro brasileño. Sin embargo, Boca terminó perdiendo el encuentro por 2-1 en el tiempo suplementario y se quedó sin el trofeo.

El reciente mensaje de Luis Advíncula volvió a poner en evidencia su pasado con Boca Juniors, club al que felicitó por la conquista de la Copa Sudamericana 2026. El futbolista compartió su saludo desde Perú, mientras el conjunto argentino celebró un nuevo título internacional junto a sus seguidores.