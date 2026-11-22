22/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Colombia solicitó a la red social X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro, luego de cuestionar una publicación relacionada con el actual mandatario Abelardo De la Espriella. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó el requerimiento este domingo 22.

¿Qué publicó Gustavo Petro que motivó el pedido de suspensión?

El origen de la solicitud fue un mensaje difundido por Petro el sábado 21, desde su cuenta oficial @petrogustavo. La publicación estuvo acompañada de un video con fragmentos de un discurso pronunciado dos días antes, durante una movilización realizada en la ciudad colombiana de Cali.

"Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya", señaló.

MINTIC SOLICITÓ A X SUSPENDER LA CUENTA @petrogustavo https://t.co/fZl3vFsDcV — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026

El video, de un minuto y 48 segundos, contenía extractos de una intervención de Petro realizada el 19 de noviembre, durante una movilización contra la Ley de Rescate Económico. En esa actividad, el exmandatario también se refirió a las acciones que deberían realizar los ciudadanos frente a la situación política.

Tras la difusión de este contenido, el MinTIC envió una comunicación al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X. La entidad consideró que las expresiones del exmandatario podrían constituir una incitación a la violencia y solicitó evaluar el contenido conforme a las normas de la plataforma.

La cartera también cuestionó el alcance de los mensajes publicados desde la cuenta de Petro, debido a su número de seguidores y a la capacidad de difusión que tiene el perfil. Asimismo, sostuvo que las redes sociales no deben utilizarse para promover acciones que puedan afectar a las instituciones del Estado colombiano.

¿Qué antecedentes presentó el Gobierno colombiano?

Entre los argumentos también se mencionó una decisión del Consejo de Estado que ordenó retirar 12 publicaciones de Petro relacionadas con acusaciones de supuesto fraude electoral y señalamientos contra el registrador nacional, Hernán Penagos.

El Gobierno también recordó las movilizaciones de 2021, durante las cuales las redes sociales fueron utilizadas para convocar protestas que estuvieron acompañadas de bloqueos y episodios de violencia. Asimismo, mencionó la inclusión del expresidente en la lista OFAC de Estados Unidos.

La solicitud del Ministerio también hizo referencia al alcance de la cuenta de Gustavo Petro y su número de seguidores. El requerimiento fue dirigido a X para que evalúe las publicaciones cuestionadas y determine las medidas correspondientes según sus políticas.

El pedido de Colombia coloca a Gustavo Petro en el centro de una nueva controversia política, luego de que el Gobierno solicitara suspender su cuenta de X por presunta incitación a la violencia tras sus mensajes sobre Abelardo De la Espriella.