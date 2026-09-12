Papa León XIV en Perú: visita movilizaría a más de 3 millones de personas, según Gobierno

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita oficial del papa León XIV a Perú, programada para desarrollarse del 11 al 16 de noviembre, contempla un amplio despliegue logístico y operativo para atender el flujo masivo proyectado de ciudadanos y feligreses. Frente a este acontecimiento, las autoridades del Estado vienen afinando las estrategias correspondientes para facilitar el desplazamiento seguro de las delegaciones en los distintos puntos del país incluidos en la agenda.

Estimaciones de flujo turístico y proyección de visitantes

En declaraciones para la agencia EFE, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, detalló las proproyecciones oficiales respecto al impacto de la llegada del pontífice. Según el titular del sector, se anticipa el arribo de aproximadamente 250.000 turistas internacionales durante las jornadas en las que el santo padre recorrerá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Respecto al turismo interno, las estimaciones gubernamentales señalan que cerca de 550.000 ciudadanos peruanos se desplazarán hacia las regiones que forman parte del itinerario papal. Este flujo masivo de visitantes nacionales contribuirá a dinamizar las economías locales en los destinos receptores.

Como parte de las acciones institucionales, el Gobierno anunció el lanzamiento de 'La Ruta de León', un circuito turístico promovido para poner en valor los lugares donde Robert Prevost residió y realizó labor pastoral durante más de dos décadas en el Perú antes de asumir su alta responsabilidad eclesiástica.

Coordinación institucional y expectativa en las regiones

En entrevista exclusiva para Exitosa brindada el pasado viernes 11 de septiembre, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi calificó el regreso al Perú de León XIV como un "regalo extraordinario" que le está dando a todos los peruanos. La mandataria resaltó el significado espiritual y social que representa la llegada del pontífice para la ciudadanía en las distintas zonas del país.

En el marco de la enorme expectativa que ha generado su visita principalmente en el norte peruano, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo, la mandataria aseveró que se viene realizando coordinaciones permanentes y de alto nivel para que la estadía del santo padre sea un total éxito. Las autoridades buscan asegurar todos los aspectos de seguridad, logística y protocolo requeridos para los actos públicos.

"Se está coordinando con todos los niveles de nuestra Iglesia para que su visita a cada una de las regiones sea un éxito. Agradezco al sector privado que también está colaborando y yo estoy segura que la visita del papa, además de lograr que poco a poco los peruanos vivamos con una mayor reconciliación y unidad, significará un mensaje para toda Latinoamérica", señaló a nuestro medio.

En ese sentido, el papa León XIV generará un profundo impacto económico, social y cultural a nivel nacional, movilizando a millones de ciudadanos mediante un despliegue sin precedentes que busca consolidar el turismo receptivo, afianzar la infraestructura vial en las sedes regionales y fortalecer la proyección internacional del Perú ante la atención de la comunidad global.