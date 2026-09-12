¿Tienes una deuda en Infocorp? Este es el tiempo que debe pasar para que deje de aparecer

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la cantidad de usuarios que se encuentran registrados en Infocorp, es importante para la población conocer los tiempos que permanecen en la plataforma luego de cancelar el monto pendiente con alguna entidad financiera.

Pagar la deuda no significa borrar el historial

Las personas que mantienen alguna deuda con entidades financieras pueden buscar alternativas para cancelar el monto, pero es importante tener en cuenta que hay dos etapas cruciales para tener un acercamiento a ser quitado del sistema.

La primera consiste en regularizar la deuda, ya sea mediante el pago total o a través de un acuerdo con la entidad financiera , como una refinanciación, fraccionamiento o reprogramación para cumplir con lo pactado.

consiste en regularizar la deuda, ya sea mediante el o a través de un con la , como una refinanciación, fraccionamiento o reprogramación para cumplir con lo pactado. La segunda corresponde a la permanencia del antecedente crediticio. Aunque la deuda ya esté cancelada o regularizada, el reporte puede conservar información sobre el atraso registrado anteriormente.

Por ello, una persona puede afirmar que ya canceló su deuda y sigue figurando en el sistema. Esto no significa que el pago no haya sido reconocido, sino que el historial también puede mostrar el comportamiento pasado.

¿Cuál es el tiempo estimado para dejar de aparecer en Infocorp?

Actualmente, no existe un único plazo para que desaparezca toda la información negativa. El tiempo depende de factores como el tipo de deuda, la entidad financiera que realizó el reporte, la fecha de actualización y la condición en la que quedó la obligación: cancelada, refinanciada, al día o en cobranza.

Después de pagar una deuda vencida, el cambio más importante suele ser la actualización de su condición. La obligación puede figurar como cancelada o regularizada, aunque el antecedente del atraso permanezca durante determinado periodo.

Por eso, más que preguntarse únicamente cuándo desaparecerá el registro negativo, resulta importante saber cómo mejorar el perfil crediticio desde el momento en que se regulariza la deuda. El comportamiento reciente también puede ser relevante para las entidades que evalúan solicitudes de crédito.

Frente a esto, es de vital importancia, mantener pagos puntuales, reducir el nivel de endeudamiento y demostrar estabilidad financiera puede contribuir progresivamente a recuperar la confianza del sistema y tener acceso a oportunidades crediticias que favorezcan al usuario.

Finalmente, pagar una deuda no elimina automáticamente el pasado crediticio, pero sí representa un paso fundamental para comenzar a reconstruir el perfil. La clave está en mantener un comportamiento responsable después de la regularización y verificar que la información reportada haya sido correctamente actualizada.