Migraciones entregará Carnés de Extranjería el sábado 19 de septiembre: revisa aquí si ya está listo para recoger

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones realizará el sábado 19 de septiembre una jornada extraordinaria para entregar carnés de extranjería que se encuentran disponibles para el recojo de ciudadanos extranjeros que terminaron el trámite.

Jornada extraordinaria el sábado 19 de septiembre

A través de redes sociales, la cuenta oficial de Migraciones dio a conocer una jornada extraordinaria el sábado 19 de septiembre que tiene como objetivo facilitar la entrega de 6,977 Carnés de Extranjería que se encuentran disponibles para el recojo de ciudadanos extranjeros que culminaron satisfactoriamente su trámite.

Horario de atención

La atención se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en la sede de Migraciones ubicada en Av. España N.º 734, Breña, en Lima. La medida busca brindar mayores facilidades a los ciudadanos extranjeros que tienen pendiente recoger este documento, que acredita su situación migratoria regular en el país.

Podrán acudir a esta jornada quienes realizaron sus trámites en:

MAC Lima Norte

MAC Lima Este

Migracentro Villa María

Migracentro Real Plaza Primavera

Sin embargo, antes de trasladarse a la sede de Breña, Migraciones recomienda verificar previamente, a través de la Agencia Digital de Migraciones, si el Carné de Extranjería ya se encuentra habilitado para su entrega.

📰 #NotaDePrensa | Este sábado,19 de septiembre, Migraciones entregará cerca de 7 mil carnés de extranjería en su sede de Breña. Ciudadano extranjero, verifica si el tuyo se encuentra habilitado para recoger en la #AgenciaDigitalMigraciones.



👉 https://t.co/0GjAtM5jrV pic.twitter.com/hZVlrVePmN — Migraciones Perú (@MigracionesPe) September 12, 2026

¿Cómo verificar si el carné está listo para recoger?

Los ciudadanos extranjeros deben ingresar a la Agencia Digital de Migraciones y registrar sus datos de identificación. Posteriormente, deberán dirigirse a la opción "Historial de trámites" para revisar el estado del procedimiento relacionado con la emisión de su Carné de Extranjería.

Asimismo, es importante revisar el "Buzón electrónico", donde podrían encontrar una notificación con el asunto " EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA ". También puede aparecer una comunicación que informe que el trámite fue aprobado y que corresponde solicitar una cita para el recojo del documento.

Frente a esto, Migraciones exhortó a los ciudadanos extranjeros a realizar esta consulta antes de acudir a la sede de Breña. De esta manera, podrán confirmar que su documento se encuentra efectivamente disponible para entrega.

La jornada extraordinaria forma parte de las medidas destinadas a agilizar la entrega de documentos migratorios y facilitar que los ciudadanos extranjeros culminen adecuadamente sus trámites ante la institución.

Finalmente, este sábado 19 de septiembre se entregarán cerca de 7 mil Carnés de Extranjería en la sede de Breña, por lo que se recomienda a los beneficiarios verificar previamente en la Agencia Digital de Migraciones si su documento ya se encuentra habilitado para el recojo.