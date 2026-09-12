Municipalidad de Lima adquiere histórica Casa Prado para recuperar su valor patrimonial y abrirla al público

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones para recuperar y poner en valor el patrimonio del Centro Histórico, la Municipalidad de Lima adquirió la histórica Casa Prado para que sea restaurado y preserve su arquitectura, ambientes y elementos históricos, con el fin que se pueda abrir al público.

Recuperación de la Casa Prado

La Casa Prado es uno de los ejemplos representativos de la arquitectura residencial limeña por sus patios, salones y espacios interiores conservan el diseño propios de la época, mientras que su mobiliario y elementos decorativos permiten conocer la estética de las antiguas viviendas limeñas.

A través de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), la comuna proyecta recuperar los ambientes del inmueble y poner en valor su mobiliario histórico.

🗞️ | A través Prolima, la histórica Casa Prado será puesta en valor para conservar sus salones, patios, mobiliario, e implementar nuevos espacios culturales, una biblioteca y talleres.



También se implementará un servicio de interpretación cultural dedicado a la historia, las... pic.twitter.com/n2fBgCJsOJ — Municipalidad de Lima (@MuniLima) September 13, 2026

Se planea recibir al público

El proyecto contempla una biblioteca en homenaje a Ignacio Prado Pastor, talleres relacionados con las tradiciones artísticas limeñas. Los patios también serán recuperados para albergar actividades culturales.

Además, se prevé implementar una cafetería que contribuya a dinamizar el entorno y favorecer la sostenibilidad de las actividades.

Entre los ambientes más representativos de la Casa Prado destacan:

Salón 2 de Mayo

Salón de los espejos

La biblioteca

El comedor

Los antiguos dormitorios

La capilla

¿Cuál es la historia de la Casa Prado?

La Casa Prado fue declarada Monumento Histórico en 1972 y su historia se remonta a los primeros siglos de Lima. A lo largo del tiempo, el inmueble pasó por distintas familias hasta llegar, a inicios del siglo XX, a manos de María Fausta Heudebert González Pinillos, esposa de Mariano Ignacio Prado Ugarteche, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado.

La residencia conserva retratos, fotografías, luminarias, papeles tapiz, azulejos sevillanos y candelabros , entre otros elementos de fines del siglo XIX e inicios del XX.

El gerente de PROLIMA, destacó el valor del inmueble como testimonio de la historia de Lima y resaltó su capacidad para acercar a los visitantes a distintas etapas de la ciudad.

Por su parte, Ignacio Prado Pastor, bisnieto del expresidente Mariano Ignacio Prado, entregó a la Municipalidad de Lima un cuadro de la familia Prado. Señaló que la transferencia representa un significado especial para su familia, pues la casa deja de ser custodiada exclusivamente por sus descendientes para convertirse en patrimonio de todos los limeños.

Finalmente, con esta adquisición, la Municipalidad de Lima incorpora la Casa Prado a la red patrimonial del Centro Histórico y proyecta convertirla en un espacio destinado a acercar su historia y patrimonio a las nuevas generaciones.