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Restauración patrimonial

Municipalidad de Lima adquiere histórica Casa Prado para recuperar su valor patrimonial y abrirla al público

La Municipalidad de Lima adquirió la histórica Casa Prado para recuperar y preservar su arquitectura y valor patrimonial, con el objetivo de convertirla en un espacio cultural abierto al público.

Casa Prado en el Centro de Lima
Casa Prado en el Centro de Lima (Difusión)

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/09/2026

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Como parte de las acciones para recuperar y poner en valor el patrimonio del Centro Histórico, la Municipalidad de Lima adquirió la histórica Casa Prado para que sea restaurado y preserve su arquitectura, ambientes y elementos históricos, con el fin que se pueda abrir al público.

Recuperación de la Casa Prado

La Casa Prado es uno de los ejemplos representativos de la arquitectura residencial limeña por sus patios, salones y espacios interiores conservan el diseño propios de la época, mientras que su mobiliario y elementos decorativos permiten conocer la estética de las antiguas viviendas limeñas.

A través de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), la comuna proyecta recuperar los ambientes del inmueble y poner en valor su mobiliario histórico. 

Se planea recibir al público

El proyecto contempla una biblioteca en homenaje a Ignacio Prado Pastor, talleres relacionados con las tradiciones artísticas limeñas. Los patios también serán recuperados para albergar actividades culturales. 

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Además, se prevé implementar una cafetería que contribuya a dinamizar el entorno y favorecer la sostenibilidad de las actividades.

Entre los ambientes más representativos de la Casa Prado destacan:

  • Salón 2 de Mayo
  • Salón de los espejos
  • La biblioteca
  • El comedor
  • Los antiguos dormitorios
  • La capilla

¿Cuál es la historia de la Casa Prado?

La Casa Prado fue declarada Monumento Histórico en 1972 y su historia se remonta a los primeros siglos de Lima. A lo largo del tiempo, el inmueble pasó por distintas familias hasta llegar, a inicios del siglo XX, a manos de María Fausta Heudebert González Pinillos, esposa de Mariano Ignacio Prado Ugarteche, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado.

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La residencia conserva retratos, fotografías, luminarias, papeles tapiz, azulejos sevillanos y candelabros, entre otros elementos de fines del siglo XIX e inicios del XX.

El gerente de PROLIMA, destacó el valor del inmueble como testimonio de la historia de Lima y resaltó su capacidad para acercar a los visitantes a distintas etapas de la ciudad.

Por su parte, Ignacio Prado Pastor, bisnieto del expresidente Mariano Ignacio Prado, entregó a la Municipalidad de Lima un cuadro de la familia Prado. Señaló que la transferencia representa un significado especial para su familia, pues la casa deja de ser custodiada exclusivamente por sus descendientes para convertirse en patrimonio de todos los limeños.

Finalmente, con esta adquisición, la Municipalidad de Lima incorpora la Casa Prado a la red patrimonial del Centro Histórico y proyecta convertirla en un espacio destinado a acercar su historia y patrimonio a las nuevas generaciones.

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