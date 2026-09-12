Inter Miami deja ir el triunfo ante Nashville en los minutos finales y sigue sin ganar

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Inter Miami volvió a dejar escapar un resultado favorable sobre el cierre del partido y cedió un empate 2-2 ante Nashville SC en el NU Stadium. A pesar de haber remontado el marcador en la segunda mitad con una destaca intervención de Lionel Messi, el conjunto de Florida no logró sostener la diferencia y terminó pagando caro sus desatenciones defensivas en los minutos de descuento.

Un trámite parejo y la remontada liderada por Lionel Messi

El encuentro arrancó con contratiempos para los locales, ya que Nashville SC asestó el primer golpe apenas a los 4 minutos a través de Sam Surridge. Pese al impacto inicial, Inter Miami reaccionó y encontró la igualdad al minuto 19, cuando Reed Baker-Whiting envió el balón en su propia portería tras una presión ofensiva, estableciendo el 1-1 parcial con el que ambas escuadras se fueron al descanso.

Durante la segunda mitad, la figura de Lionel Messi apareció para inclinar la balanza a favor del equipo rosa. Transcurridos los 62 minutos de juego, el atacante argentino recibió un pase de Rodrigo De Paul y ejecutó un potente zurdazo desde fuera del área que venció la resistencia del guardameta rival, firmando el 2-1 momentáneo y desatando la euforia en las tribunas.

Con la ventaja a su favor, el cuadro de Miami parecía tener controlado el trámite del compromiso en el tramo final. Sin embargo, la falta de efectividad para liquidar el marcador y la fragilidad en la línea posterior terminaron otorgándole una última oportunidad a la escuadra visitante antes del silbatazo definitivo.

🇦🇷⚽ ¡SE JUNTARON DOS CAMPEONES DEL MUNDO! Asistencia top de Rodri De Paul y GOLAZO de Lionel Messi para el 2-1 parcial de Inter Miami ante Nashville.



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Una constante de puntos perdidos sobre la hora y mala racha

Cuando el partido agonizaba en el minuto 90+1, Sam Surridge volvió a hacerse presente dentro del área para convertir su segundo gol de la noche y sellar el 2-2 definitivo. La anotación en el tiempo añadido dejó sin margen de respuesta al plantel dirigido por el cuerpo técnico de Miami, que volvió a sufrir el mismo libreto de encuentros anteriores.

Esta desconexión en los minutos de cierre no es un hecho aislado para el Inter Miami en la presente campaña. El pasado 1 de agosto, el equipo cedió un empate idéntico tras ir ganando 2-1 ante Columbus Crew con un gol de Brais Méndez al 84′, escenario que se repitió recientemente frente a Atlanta United, rival que igualó 2-2 mediante un penal anotado por Breel Embolo al minuto 87.

El resultado final prolonga el complicado momento deportivo que atraviesa la institución de Florida. Registrando solo una victoria en sus últimos nueve compromisos disputados entre todas las competiciones —con un balance de cuatro empates y cuatro derrotas—, la abultada goleada 7-1 sobre Montreal queda como el único triunfo reciente de un plantel al que le cuesta sellar las victorias.