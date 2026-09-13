Partidos de HOY, domingo 13 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/09/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 13 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Se baja el telón de la novena fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:
- 10:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sporting Cristal — L1 MAX
- 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX
- 3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Atlético Grau — L1 MAX
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:
- 7:00 a.m. | Celta de Vigo vs. Málaga — DSports
- 9:15 a.m. | Levante vs. FC Barcelona — DSports
- 11:30 a.m. | Getafe vs. Deportivo La Coruña — DSports
- 2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Atlético de Madrid — DSports
Partidos de Premier League HOY
La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay dos partidos programados:
- 8:00 a.m. | Coventry City vs. Brighton — Disney+
- 10:30 p.m. | Manchester United vs. Manchester City — Disney+
Partidos de la Serie A HOY
Termina la cuarta jornada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:
- 8:00 a.m. | Lecce vs. Monza — Disney+
- 11:00 a.m. | Napoli vs. Boligna — Disney+
- 1:45 p.m. | Sassuolo vs. Juventus — Disney+
Partidos de la Bundesliga HOY
Culmina la tercera fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:
- 8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Hamburgo — ESPN
- 10:30 a.m. | Elversberg vs. Bayern Münich — ESPN
Partidos de Ligue One HOY
La pelota también rodará en la cuarta fecha del torneo francés, hay tres partidos programados:
- 8:00 a.m. | Lille vs. Troyes — Disney+
- 10:15 a.m. | Le Mans vs. Lens — Disney+
- 1:45 p.m. | Stade Brestois vs. PSG — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:
- 12:45 p.m. | Sarmiento vs. Belgrano — Disney+
- 12:45 p.m. | Tigre vs. Rosario Central — Disney+
- 3:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Gimnasia La Plata — Disney
- 5:15 p.m. | Independiente vs. San Lorenzo — Disney
- 7.30 p.m. | Huracán vs. Racing — Disney
Partidos del Brasileirao HOY
La pelota también rodará en la jornada 26 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:
- 2:00 p.m. | Mirassol vs. Vitória — Fanatiz
- 3:30 p.m. | Flamengo vs. Corinthians — Fanatiz
Este domingo 13 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.