Partidos de HOY, domingo 13 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 13 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se baja el telón de la novena fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:

10:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sporting Cristal — L1 MAX

— L1 MAX 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX

— L1 MAX 3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Atlético Grau — L1 MAX

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:

7:00 a.m. | Celta de Vigo vs. Málaga — DSports

— DSports 9:15 a.m. | Levante vs. FC Barcelona — DSports

— DSports 11:30 a.m. | Getafe vs. Deportivo La Coruña — DSports

— DSports 2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Atlético de Madrid — DSports

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay dos partidos programados:

8:00 a.m. | Coventry City vs. Brighton — Disney+

— Disney+ 10:30 p.m. | Manchester United vs. Manchester City — Disney+

Partidos de la Serie A HOY

Termina la cuarta jornada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

8:00 a.m. | Lecce vs. Monza — Disney+

— Disney+ 11:00 a.m. | Napoli vs. Boligna — Disney+

— Disney+ 1:45 p.m. | Sassuolo vs. Juventus — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

Culmina la tercera fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:

8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Hamburgo — ESPN

— ESPN 10:30 a.m. | Elversberg vs. Bayern Münich — ESPN

Partidos de Ligue One HOY

La pelota también rodará en la cuarta fecha del torneo francés, hay tres partidos programados:

8:00 a.m. | Lille vs. Troyes — Disney+

— Disney+ 10:15 a.m. | Le Mans vs. Lens — Disney+

— Disney+ 1:45 p.m. | Stade Brestois vs. PSG — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:

12:45 p.m. | Sarmiento vs. Belgrano — Disney+

Disney+ 12:45 p.m. | Tigre vs. Rosario Central — Disney+

Disney+ 3:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Gimnasia La Plata — Disney

Disney 5:15 p.m. | Independiente vs. San Lorenzo — Disney

Disney 7.30 p.m. | Huracán vs. Racing — Disney

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 26 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

2:00 p.m. | Mirassol vs. Vitória — Fanatiz

— Fanatiz 3:30 p.m. | Flamengo vs. Corinthians — Fanatiz

Este domingo 13 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.