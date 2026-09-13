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Partidos de HOY, domingo 13 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 13 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, domingo 13 de septiembre
Programación de partidos de hoy, domingo 13 de septiembre (Composición: Exitosa)

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/09/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 13 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se baja el telón de la novena fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:

  • 10:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sporting Cristal — L1 MAX
  • 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Atlético Grau — L1 MAX

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:

  • 7:00 a.m. | Celta de Vigo vs. Málaga — DSports
  • 9:15 a.m. | Levante vs. FC Barcelona — DSports
  • 11:30 a.m. | Getafe vs. Deportivo La Coruña — DSports
  • 2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Atlético de Madrid — DSports

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay dos partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Coventry City vs. Brighton — Disney+
  • 10:30 p.m. | Manchester United vs. Manchester City — Disney+

Partidos de la Serie A HOY

Termina la cuarta jornada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

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  • 8:00 a.m. | Lecce vs. Monza — Disney+
  • 11:00 a.m. | Napoli vs. Boligna — Disney+
  • 1:45 p.m. | Sassuolo vs. Juventus — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

Culmina la tercera fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:

  • 8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Hamburgo — ESPN
  • 10:30 a.m. | Elversberg vs. Bayern Münich — ESPN

Partidos de Ligue One HOY

La pelota también rodará en la cuarta fecha del torneo francés, hay tres partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Lille vs. Troyes — Disney+
  • 10:15 a.m. | Le Mans vs. Lens — Disney+
  • 1:45 p.m. | Stade Brestois vs. PSG — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:

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  • 12:45 p.m. | Sarmiento vs. Belgrano — Disney+
  • 12:45 p.m. | Tigre vs. Rosario Central — Disney+
  • 3:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Gimnasia La Plata — Disney
  • 5:15 p.m. | Independiente vs. San Lorenzo — Disney
  • 7.30 p.m. | Huracán vs. Racing — Disney

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 26 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

  • 2:00 p.m. | Mirassol vs. Vitória — Fanatiz
  • 3:30 p.m. | Flamengo vs. Corinthians — Fanatiz

Este domingo 13 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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